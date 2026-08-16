Άρης: Πάτησε Θεσσαλονίκη ο Μοκόκα
Στην Ελλάδα έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής (16/08) για λογαριασμό του Άρη ο Άνταμ Μοκόκα.
Ο Γάλλος γκαρντ προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να είναι έτοιμος ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη για τη νέα σεζόν. Ο Μοκόκα υπέγραψε διετές συμβόλαιο, με τον ίδιο να εντυπωσιάζει την περασμένη χρονιά με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της Μπουργκ.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 12.3 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ ανά αγώνα στο EuroCup.
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