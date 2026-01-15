Η αγωνιστική εικόνα του Άρη δεν είναι σύμμαχος… αισιοδοξίας για πρόκρισης στην επόμενη φάση του Eurocup αλλά οι «κίτρινοι» διατηρούν ελπίδες πρόκρισης στα Play In.

Αντικειμενικά, το χαμηλότατο επίπεδο των εμφανίσεων του Άρη δεν καλλιεργεί αισιοδοξία, ίσα-ίσα που εντείνει τον προβληματισμό για το επίπεδο ικανότητας αυτής της ομάδας διατηρώντας ανοιχτό το ζήτημα της ενίσχυσης. Στους τελευταίους τρεις αγώνες, οι «κίτρινοι» δεν στάθηκαν καν ανταγωνιστικά απέναντι στις Τσεντεβίτα Ολίμπια, Μανρέσα και Χαποέλ Ιερουσαλήμ χάνοντας ακόμη και σε επίπεδο εντυπώσεων με την αγωνιστική ανεπάρκειά τους. Είναι επίσης δεδομένο ότι βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, σε σημείο μάλιστα να χρειάζεται να κάνουν τουλάχιστον τρεις νίκες στους τέσσερις αγώνες που απομένουν και παράλληλα, να είναι εξίσου απαραίτητο να γνωρίσουν ήττες οι άμεσοι αντίπαλοί τους.

Αυτή τη στιγμή οι «κίτρινοι» βρίσκονται στην 7η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 6-8, ισοβαθμώντας με τη Νεπτούνας την οποία είχαν νικήσει στον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας με 87-93. Δύο νίκες πιο χαμηλά είναι η Σλασκ Βρότσλαβ η οποία έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης καθώς πέραν του πενιχρού ρεκόρ της (4-10) έχει μειονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας με τις Μανρέσα, Βενέτσια και Κλουζ (και οι τρεις έχουν ρεκόρ 8-6) ενώ δεν προλαβαίνει την Τσεντεβίτα Ολίμπια (9-5). Το ίδιο ρεκόρ (9-5) έχει και η Μπαχτσεσεχίρ την οποία η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι για τον Άρη είναι τουλάχιστον θετικό ότι η Σλασκ δεν θα έχει βαθμολογικό κίνητρο στην αναμέτρηση της μεθεπόμενης εβδομάδας στην Πολωνία. Η δε Νεπτούνας την οποία θα υποδεχθεί ο Άρης στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής, είναι εξαιρετικά πιθανό να μην έχει βαθμολογικό κίνητρο καθώς προηγούνται οι αγώνες της με Μανρέσα (εκτός) και Χαποέλ Ιερουσαλήμ (εντός).

Το κακό για τον Άρη είναι ότι βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε περίπτωση ισοβαθμίας με τη Μανρέσα αλλά και με την Τσεντεβίτα (σ. σ. δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες). Αντιθέτως, έχει πλεονέκτημα απέναντι στη Βενέτσια η οποία όμως έχει δύο νίκες περισσότερες. Η ιταλική ομάδα είναι η μία εκ των δύο που μπορεί να κυνηγήσει ο Άρης λόγω αυτού του πλεονεκτήματος. Η δεύτερη είναι η Κλουζ.

Βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της πρόκρισης είναι η άμεση βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας και φυσικά η επίτευξη νικών κι αν ο Άρης κάνει αυτά τα… προαπαιτούμενα, θα αποκτήσει ελπίδες. Στόχος του είναι να φτάσει στις 11 του Φλεβάρη έχοντας τη δυνατότητα πρόκρισης στα Play In του Eurocup. Εκείνη την ημέρα θα αντιμετωπίσει στη Ρουμανία την Κλουζ. Το ρουμανικό club έχει δύο νίκες περισσότερες από τον Άρη αλλά και εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα στις τέσσερις αγωνιστικές που απομένουν.

Για την ακρίβεια, η Κλουζ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τις Τσεντεβίτα Ολίμπια (15η αγωνιστική), Μανρέσα (16η αγωνιστική), Χαποέλ Ιερουσαλήμ (17η αγωνιστική) πριν από τον αγώνα με τον Άρη. Το σενάριο τριών ηττών δεν απέχει από την πραγματικότητα βάσει της εικόνας που έχουν παρουσιάσει οι ομάδες. Πηγαίνοντας στη Βενέτσια, την ερχόμενη εβδομάδα η ιταλική ομάδα θα αντιμετωπίσει το Αμβούργο στη Γερμανία και στη συνέχεια τις Τσεντεβίτα Ολίμπια (εντός), Μανρέσα (εκτός) και Χαποέλ Ιερουσαλήμ (εντός). Το «πιάσιμο» της Μανρέσα μάλλον δεν αποτελεί ρεαλιστικό στόχο για τον Άρη καθώς πέραν του πλεονεκτήματος που έχει η ισπανική ομάδα, το πρόγραμμα των αγώνων της είναι ευνοϊκό με τις Νεπτούνας, Κλουζ και Βενέτσια εντός έδρας και το Αμβούργο στη Γερμανία. Στην πραγματικότητα, το 4Χ4 των Ισπανών μπορεί να μοιάζει και βολικό για τον Άρη.

Βάσει λογικής, αν ο Άρης αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα του και πετύχει το 4Χ4 θα κάνει τρομερό ντεμαράζ και θα εξασφαλίσει την πρόκριση στα Play In. Αν όχι, θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον τρεις νίκες και μάλιστα η μία να είναι επί της Κλουζ με την ελπίδα ότι η Ρουμάνοι θα χάσουν και τα τρία επόμενα παιχνίδια τους. Μάλιστα, στη Ρουμανία δεν θα πρέπει απλά να νικήσει αλλά να το κάνει και με διαφορά 11 πόντων για να αποκτήσει πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας.