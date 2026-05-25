Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν άφησε ασχολίαστη την αναφορά του προπονητή του Άρη Ιγκόρ Μίλιτσιτς για τη διαιτησία στο Game 3 στη Sunel Arena και ήταν αιχμηρός.

Στην αντεπίθεση πέρασε ο προπονητής της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα μετά τις δηλώσεις του προπονητή του Άρη Ιγκόρ Μίλιτσιτς, ο οποίος άφησε αιχμές για τη διαιτησία στην ήττα (102-99) της ομάδας του στη Sunel Arena. Ο τεχνικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης μεταξύ άλλων είπε πως «νιώσαμε όπως η Ρεάλ Μαδρίτης στο Final Four» και ο «Σάλε» εμφανώς ενοχλημένος πήρε θέση σε... δεύτερο χρόνο.

Η συμπληρωματική τοποθέτηση του Σάκοτα αναφέρει:

«Με αφορμή τις αιχμές (περί διαιτησίας) του προπονητή του Άρη Betsson, Ιγκόρ Μίλιτσιτς, o οποίος τόνισε, ότι «νιώσαμε όπως η Ρεάλ Μαδρίτης στο F4», ο Κόουτς της «Βασίλισσας», Ντράγκαν Σάκοτα, προέβη στην παρακάτω (συμπληρωματική) δήλωση:

«Δεν είχα σκοπό να μιλήσω γι’ αυτά, αλλά έμαθα για τις δηλώσεις του προπονητή του Άρη και θέλω να πω το εξής: Αν η διαιτησία ήταν καλή στον αγώνα της Θεσσαλονίκης δεν θα παίζαμε σήμερα… Αξίζαμε να προκριθούμε με 2-0»!