Με διαρροή της, η ΚΑΕ Άρης απάντησε στη συμπληρωματική δήλωση του Ντράγκαν Σάκοτα για το επίπεδο της διαιτησίας στους αγώνες με την ΑΕΚ.

Μετά τον αποκλεισμό του Άρη από την ημιτελική φάση της GBL Basket League, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς εξέφρασε τα παράπονά του για τη διαιτησία. Ακολούθησε η συμπληρωματική δήλωση-απάντηση από την πλευρά του Ντράγκαν Σάκοτα για να απαντήσει με δική της διαρροή η ΚΑΕ Άρης.

«Αν η διαιτησία στους αγώνες με την ΑΕΚ ήταν καλή, από την κανονική περίοδο ακόμα, είτε θα αγωνιζόμασταν στα πλέι οφ με πλεονέκτημα έδρας, είτε θα προκρινόμασταν στα ημιτελικά για δεύτερη φορά σε τρία χρόνια με 1-2», ανέφερε η ΚΑΕ Άρης.