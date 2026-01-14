Εστουντιάντες - Ολυμπιακός 85-86: Καθάρισε σε... νεκρό χρόνο η Γούλφολκ
Η Γούλφολκ, καθάρισε και ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαίο σιπλό στην Ισπανία, επικρατώντας της Εστουντιάντες με 86-85, σε... νεκρό χρόνο.
Η ομάδα του Πειριά, πέτυχε μια τεράστια νίκη και βρίσκεται με το ένα πόδι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Εστουντιάντες - Ολυμπιακός: Ο αγώνας
Από την αρχή της αναμέτρησης, οι γηπεδούχες επέβαλαν τον ρυθμό τους στην αναμέτρηση, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ. Ωστόσο, το σύνολο της Δρακάκη, πραγματοποίησε ένα εκπληκτικό διάστημα στη 2η περίοδο και κατάφερε να προσπεράσει, παίρνοντας και διαφορά (33-40), στο ημίχρονο.
Μετά την ανάπαυλα, οι Ισπανίδες κυριάρχησαν σε άμυνα, αλλά και σε επίθεση και κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, επιτρέποντας στις «ερυθρόλευκες», να σκοράρουν μόνο 15 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο. Στην τέταρτη και καθοριστική περίοδο, το ματς εξελισσόταν σε ντέρμπι, με την Εστουντιάντες να έχει ένα ασφαλές προβάδισμα, πέντε λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης (72-67, 35’).
Η ομάδα του Πειραιά δεν έχει πει την τελευταία της κουβέντα και επέστρεψε, κάνοντας ένα σερί (3-9) και πέρασε μπροστά μετά από τρίποντο της Νικολοπούλου (75-76, 37’).
Τα τελευταία δευτερόλεπτα, εξελίχθηκαν σε… θρίλερ, με αμφότερες τις ομάδες να σκοράρουν έξω από τη γραμμή των τριών πόντων, (82-83), 39’.
Στην πιο κρίσιμη κατοχή για τον Ολυμπιακό η Γουόλφολκ, αστόχησε σε μπάσιμο και με 12 δευτερόλεπτα να απομένουν, οι γηπεδούχες είχαν κατοχή. Η Στάνατσεβ, ευστόχησε από τα οκτώ μέτρα σε ένα… τρελό σουτ και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της, τρία δευτερόλεπτα, πριν το τέλος (85-83).
Η Γούλφολκ, μετά το time out, πήρε την μπάλα και έβαλε ένα απίστευτο τρίποντο που χάρισε το διπλό στον Ολυμπιακό.
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 33-40, 63-55, 85-86
MVP ΗΤΑΝ Η... Γούλφολκ με 21 πόντους (5/12 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ.
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Η...Φριέντα Μπάχνερ με 24 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Τα (12/24, 50%), τρίποντα του Ολυμπιακού.
|Movistar Estudiantes
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Frieda Buhner *
|28:12
|24
|7/10
|70%
|6/8
|75%
|1/2
|50%
|9/10
|90%
|2
|10
|12
|2
|4
|1
|-
|1
|17
|34
|1
|Lisa Berkani *
|32:01
|14
|5/12
|41.7%
|2/4
|50%
|3/8
|37.5%
|1/1
|100%
|-
|3
|3
|3
|3
|3
|-
|-
|13
|10
|2
|Aleksandra Stanacev
|10:57
|4
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|-
|-
|-
|1
|1
|2
|-
|-
|-7
|5
|3
|Isabel Latorre
|15:05
|2
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|-
|-
|1
|-
|-7
|8
|4
|Irati Etxarri
|17:18
|8
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|-
|1
|1
|-
|1
|-16
|16
|5
|Carla Osma Cruz *
|20:43
|0
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|1
|1
|1
|-
|-
|-5
|17
|6
|Ada Toribio
|Did Not Play
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Adriana Diaz
|Did Not Play
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Laura Erikstrup
|08:45
|4
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|-
|3
|1
|-
|-
|-4
|21
|9
|Paige Marlene Crozon
|15:41
|2
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|3
|1
|-
|1
|4
|22
|10
|Juana Camilion *
|25:33
|10
|3/7
|42.9%
|3/4
|75%
|0/3
|0%
|4/5
|80%
|1
|3
|4
|7
|3
|4
|5
|-
|-1
|33
|11
|Nneka Ezeigbo *
|25:45
|17
|8/15
|53.3%
|8/15
|53.3%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|5
|4
|9
|3
|-
|1
|1
|2
|1
|23
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|-
|-
|101
|TOTAL
|200
|85
|31/66
|47%
|26/42
|61.9%
|5/24
|20.8%
|18/21
|85.7%
|14
|28
|42
|19
|19
|15
|7
|5
|101
|OSFP
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|7
|Anna Spyridopoulou
|17:14
|5
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|-
|4
|4
|-
|1
|-
|-
|-
|1
|9
|8
|Ivana Jakubcova
|24:25
|13
|6/11
|54.5%
|5/7
|71.4%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|-
|2
|3
|-
|1
|11
|11
|9
|Angeliki Nikolopoulou
|24:59
|10
|3/6
|50%
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|-
|3
|3
|7
|-
|1
|1
|-
|4
|13
|10
|Nausia Lache Woolfolk *
|30:34
|21
|8/17
|47.1%
|5/12
|41.7%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|-
|1
|1
|4
|2
|2
|5
|-
|-6
|14
|11
|Zafeirenia Karlafti
|24:19
|11
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|3/4
|75%
|1
|-
|1
|1
|1
|-
|2
|-
|12
|15
|12
|Tijana Krivacevic
|18:03
|5
|1/5
|20%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|-
|3
|3
|1
|4
|1
|-
|-
|4
|16
|13
|Ioanna Diela
|05:33
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|-
|4
|2
|-
|-
|7
|-
|14
|Eleanna Christinaki *
|21:08
|12
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|1/3
|33.3%
|5/6
|83.3%
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-6
|9
|23
|15
|Evgenia Kollatou *
|15:01
|5
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|-
|3
|3
|3
|2
|2
|-
|-
|-3
|7
|40
|16
|Ciera Johnson *
|09:38
|2
|1/6
|16.7%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|-
|2
|-
|-
|-6
|-2
|55
|17
|Daniel Raber *
|09:06
|2
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|-
|1
|1
|1
|-
|-14
|2
|77
|18
|Panorea Ntala
|Did Not Play
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Team/Coaches
|7
|22
|29
|16
|22
|13
|9
|1
|88
|TOTAL
|200
|86
|28/63
|44.4%
|16/39
|41%
|12/24
|50%
|18/20
|90%
|7
|22
|29
|16
|22
|13
|9
|1
|88
