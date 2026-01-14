Ο Ολυμπιακός, επικράτησε σε... νεκρό χρόνο της Εστουντιάντες, με 85-86, έπειτα από τρελό buzzer - beater της Γούλφολκ και είναι με το... ενάμιση πόδι στην επόμενη φάση.

Η Γούλφολκ, καθάρισε και ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαίο σιπλό στην Ισπανία, επικρατώντας της Εστουντιάντες με 86-85, σε... νεκρό χρόνο.

Η ομάδα του Πειριά, πέτυχε μια τεράστια νίκη και βρίσκεται με το ένα πόδι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εστουντιάντες - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Από την αρχή της αναμέτρησης, οι γηπεδούχες επέβαλαν τον ρυθμό τους στην αναμέτρηση, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ. Ωστόσο, το σύνολο της Δρακάκη, πραγματοποίησε ένα εκπληκτικό διάστημα στη 2η περίοδο και κατάφερε να προσπεράσει, παίρνοντας και διαφορά (33-40), στο ημίχρονο.

Μετά την ανάπαυλα, οι Ισπανίδες κυριάρχησαν σε άμυνα, αλλά και σε επίθεση και κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, επιτρέποντας στις «ερυθρόλευκες», να σκοράρουν μόνο 15 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο. Στην τέταρτη και καθοριστική περίοδο, το ματς εξελισσόταν σε ντέρμπι, με την Εστουντιάντες να έχει ένα ασφαλές προβάδισμα, πέντε λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης (72-67, 35’).

Η ομάδα του Πειραιά δεν έχει πει την τελευταία της κουβέντα και επέστρεψε, κάνοντας ένα σερί (3-9) και πέρασε μπροστά μετά από τρίποντο της Νικολοπούλου (75-76, 37’).

Τα τελευταία δευτερόλεπτα, εξελίχθηκαν σε… θρίλερ, με αμφότερες τις ομάδες να σκοράρουν έξω από τη γραμμή των τριών πόντων, (82-83), 39’.

Στην πιο κρίσιμη κατοχή για τον Ολυμπιακό η Γουόλφολκ, αστόχησε σε μπάσιμο και με 12 δευτερόλεπτα να απομένουν, οι γηπεδούχες είχαν κατοχή. Η Στάνατσεβ, ευστόχησε από τα οκτώ μέτρα σε ένα… τρελό σουτ και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της, τρία δευτερόλεπτα, πριν το τέλος (85-83).

Η Γούλφολκ, μετά το time out, πήρε την μπάλα και έβαλε ένα απίστευτο τρίποντο που χάρισε το διπλό στον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 33-40, 63-55, 85-86

MVP ΗΤΑΝ Η... Γούλφολκ με 21 πόντους (5/12 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Η...Φριέντα Μπάχνερ με 24 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Τα (12/24, 50%), τρίποντα του Ολυμπιακού.

Movistar Estudiantes FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Frieda Buhner * 28:12 24 7/10 70% 6/8 75% 1/2 50% 9/10 90% 2 10 12 2 4 1 - 1 17 34 1 Lisa Berkani * 32:01 14 5/12 41.7% 2/4 50% 3/8 37.5% 1/1 100% - 3 3 3 3 3 - - 13 10 2 Aleksandra Stanacev 10:57 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 1/1 100% - - - 1 1 2 - - -7 5 3 Isabel Latorre 15:05 2 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 1 - - 1 - -7 8 4 Irati Etxarri 17:18 8 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 2/2 100% 1 2 3 - 1 1 - 1 -16 16 5 Carla Osma Cruz * 20:43 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% - 1 1 1 1 1 - - -5 17 6 Ada Toribio Did Not Play 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Adriana Diaz Did Not Play 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Laura Erikstrup 08:45 4 2/5 40% 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 - 3 1 - - -4 21 9 Paige Marlene Crozon 15:41 2 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 1 3 1 - 1 4 22 10 Juana Camilion * 25:33 10 3/7 42.9% 3/4 75% 0/3 0% 4/5 80% 1 3 4 7 3 4 5 - -1 33 11 Nneka Ezeigbo * 25:45 17 8/15 53.3% 8/15 53.3% 0/0 0% 1/2 50% 5 4 9 3 - 1 1 2 1 23 Team/Coaches 2 2 4 - - 101 TOTAL 200 85 31/66 47% 26/42 61.9% 5/24 20.8% 18/21 85.7% 14 28 42 19 19 15 7 5 101