Εστουντιάντες - Ολυμπιακός 85-86: Καθάρισε σε... νεκρό χρόνο η Γούλφολκ

wolfolk

Ο Ολυμπιακός, επικράτησε σε... νεκρό χρόνο της Εστουντιάντες, με 85-86, έπειτα από τρελό buzzer - beater της Γούλφολκ και είναι με το... ενάμιση πόδι στην επόμενη φάση.

Η Γούλφολκ, καθάρισε και ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαίο σιπλό στην Ισπανία, επικρατώντας της Εστουντιάντες με 86-85, σε... νεκρό χρόνο.

Η ομάδα του Πειριά, πέτυχε μια τεράστια νίκη και βρίσκεται με το ένα πόδι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εστουντιάντες - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Από την αρχή της αναμέτρησης, οι γηπεδούχες επέβαλαν τον ρυθμό τους στην αναμέτρηση, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ. Ωστόσο, το σύνολο της Δρακάκη, πραγματοποίησε ένα εκπληκτικό διάστημα στη 2η περίοδο και κατάφερε να προσπεράσει, παίρνοντας και διαφορά (33-40), στο ημίχρονο.

Μετά την ανάπαυλα, οι Ισπανίδες κυριάρχησαν σε άμυνα, αλλά και σε επίθεση και κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, επιτρέποντας στις «ερυθρόλευκες», να σκοράρουν μόνο 15 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο. Στην τέταρτη και καθοριστική περίοδο, το ματς εξελισσόταν σε ντέρμπι, με την Εστουντιάντες να έχει ένα ασφαλές προβάδισμα, πέντε λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης (72-67, 35’).

 

Η ομάδα του Πειραιά δεν έχει πει την τελευταία της κουβέντα και επέστρεψε, κάνοντας ένα σερί (3-9) και πέρασε μπροστά μετά από τρίποντο της Νικολοπούλου (75-76, 37’).
Τα τελευταία δευτερόλεπτα, εξελίχθηκαν σε… θρίλερ, με αμφότερες τις ομάδες να σκοράρουν έξω από τη γραμμή των τριών πόντων, (82-83), 39’.

Στην πιο κρίσιμη κατοχή για τον Ολυμπιακό η Γουόλφολκ, αστόχησε σε μπάσιμο και με 12 δευτερόλεπτα να απομένουν, οι γηπεδούχες είχαν κατοχή. Η Στάνατσεβ, ευστόχησε από τα οκτώ μέτρα σε ένα… τρελό σουτ και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της, τρία δευτερόλεπτα, πριν το τέλος (85-83).

Η Γούλφολκ, μετά το time out, πήρε την μπάλα και έβαλε ένα απίστευτο τρίποντο που χάρισε το διπλό στον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 33-40, 63-55, 85-86

MVP ΗΤΑΝ Η... Γούλφολκ με 21 πόντους (5/12 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Η...Φριέντα Μπάχνερ με 24 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Τα (12/24, 50%), τρίποντα του Ολυμπιακού.

Movistar EstudiantesFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Frieda Buhner *28:12247/1070%6/875%1/250%9/1090%21012241-11734
1Lisa Berkani *32:01145/1241.7%2/450%3/837.5%1/1100%-33333--1310
2Aleksandra Stanacev10:5741/425%0/00%1/425%1/1100%---112---75
3Isabel Latorre15:0521/333.3%1/250%0/10%0/00%1121--1--78
4Irati Etxarri17:1883/3100%3/3100%0/00%2/2100%123-11-1-1616
5Carla Osma Cruz *20:4300/30%0/00%0/30%0/00%-11111---517
6Ada ToribioDid Not Play18------------------
7Adriana DiazDid Not Play20------------------
8Laura Erikstrup08:4542/540%2/450%0/10%0/00%112-31---421
9Paige Marlene Crozon15:4121/425%1/250%0/20%0/00%112131-1422
10Juana Camilion *25:33103/742.9%3/475%0/30%4/580%1347345--133
11Nneka Ezeigbo *25:45178/1553.3%8/1553.3%0/00%1/250%5493-112123
Team/Coaches224--101
TOTAL2008531/6647%26/4261.9%5/2420.8%18/2185.7%14284219191575101
OSFPFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
7Anna Spyridopoulou17:1451/1100%0/00%1/1100%2/2100%-44-1---19
8Ivana Jakubcova24:25136/1154.5%5/771.4%1/425%0/00%325-23-11111
9Angeliki Nikolopoulou24:59103/650%1/333.3%2/366.7%2/2100%-337-11-413
10Nausia Lache Woolfolk *30:34218/1747.1%5/1241.7%3/560%2/2100%-114225--614
11Zafeirenia Karlafti24:19113/650%1/250%2/450%3/475%1-111-2-1215
12Tijana Krivacevic18:0351/520%0/30%1/250%2/2100%-33141--416
13Ioanna Diela05:3300/00%0/00%0/00%0/00%-22-42--7-
14Eleanna Christinaki *21:08123/560%2/2100%1/333.3%5/683.3%----2---6923
15Evgenia Kollatou *15:0152/450%1/250%1/250%0/00%-33322---3740
16Ciera Johnson *09:3821/616.7%1/616.7%0/00%0/00%1-1-2---6-255
17Daniel Raber *09:0620/20%0/20%0/00%2/2100%112-111--14277
18Panorea NtalaDid Not Play---------------
Team/Coaches722291622139188
TOTAL2008628/6344.4%16/3941%12/2450%18/2090%722291622139188

@Photo credits: FIBA
     

