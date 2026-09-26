Δείτε τη 12άδα που επέλεξε ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον ημιτελικό του Super Cup της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup (16:45, live Gazzetta, ΣΚΑΪ) στο Περιστέρι, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η Ένωση έχει εξάδα ξένων που αποτελείται από τους Μπάρτλεϊ, Τζόζεφ, Λεκαβίτσιους, Νόλεϊ, Πίνκνεϊ και Ερτέλ (απουσιάζουν λόγω τραυματισμών οι Μπράουν, Γουίλιαμς και Φίζελ).

Η 12άδα που επέλεξε ο Ντράγκαν Σάκοτα αποτελείται από τους εξής: Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.

Σημαντική και η επιστροφή στη δράση του αρχηγού Δημήτρη Φλιώνη που δίνει μια επιπλέον επιλογή στον Σάλε για τις θέσεις των γκαρντ. Άλλωστε μιλάμε για τον βασικό point guard της Βασίλισσας τα τελευταία χρόνια.