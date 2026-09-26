Ολυμπιακός: Η 12αδα για τον ημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ

Ολυμπιακός: Η 12αδα για τον ημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ολυμπιακός: Η 12αδα για τον ημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ

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Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το ελληνικό Σούπερ Καπ, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Το Σάββατο (26/09, 16:45) οι πρωταθλητές Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν για τα ημιτελικά της διοργάνωσης την ΑΕΚ.

Με την εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» να έχει γίνει γνωστή και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι εκτός, η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε και τη δωδεκάδα της ομάδας.

Η 12αδα του Ολυμπιακού

Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Πλώττας, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Εντιάι, Χολ, Καραγιαννίδης

@Photo credits: eurokinissi
     

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