Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Η διαιτητική τριάδα του ημιτελικού του Super Cup
Ο Ολυμπιακός μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα στη EuroLeague, στρέφει την προσοχή του στο Super Cup Ελλάδας. Το Σάββατο (26/09, 16:45), οι «ερυθρόλευκοι» θα διοασταυρώσον τα ξίφη τους με την ΑΕΚ στο «Ανδρέας Παπανδρέου» στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης.
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης με τους Τσαρούχα, Καρπάνο και Αγραφιώτη να αποτελούν τη διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το παιχνίδι.
H ενημέρωση της ΕΟΚ
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
Ημιτελικοί
Ανδρέας Παπανδρέου 16.45 Ολυμπιακός – ΑΕΚ (1) Τσαρούχα-Καρπάνος-Αγραφώτης (Νιγιάννης)/stand by Κάρδαρης
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