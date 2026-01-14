Eurocup: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Άρη από τη Χάποελ
Ο Άρης ηττήθηκε από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ με 96-77 στο «Αλεξάνδρειο», στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του Eurocup.
Σε εφιλατικό εξελίχθηκε το βράδυ, για τους Θεσσαλονικείς, αφού ήταν κατώτεροι των περιστάσεων κόντρα σε μία ομάδα που είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς... πλήρωσε τα χαμένα ριμπάουντ, καθώς και την κακή αμυντική λειτουργεία και υπέστη μία από τις πιο βαριές ήττες τη φετινή χρονιά.
Στη 15η αγωνιστική, ο Άρης θα αντιμετωπίσει τη Σλασκ στο Βρότσλαβ (20/1, 20:00).
Η βαθμολογία:
1. Χάποελ Ιερουσαλήμ 12-2
2. Τσεντεβίτα Ολίμπια 9-5
3. Μπαχτσεσεχίρ 9-5
4. Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ 8-6
5. Βενέτσια 8-6
6. Μανρέσα 8-6
7. Νεπτούνας 6-8
8. Άρης 6-8
9. Σλασκ 4-10
10. Χάμπουργκ Τάουερς 0-14
