Το Περιστέρι δεν τα κατάφερε απέναντι στην Πέτκιμ (61-82) και γνώρισε την πρώτη του ήττα στην φάση των «16» του FIBA Europe Cup, κλείνοντας τον πρώτο γύρο στο 2-1.

Το Περιστέρι δεν μπόρεσε να κοντράρει την Πέτκιμ και γνώρισε την ήττα στην έδρα του με 61-82.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup, με τους Πρίγκιπες της δυτικής όχθης να υποχωρούν στο 2-1, αλλά να παραμένουν στην δεύτερη θέση του ομίλου.

Από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο η Πέτκιμ είχε τον πρώτο λόγο στο σκορ, με το Περιστέρι να μην καταφέρνει να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση και να γνωρίζει την ήττα με το βαρύ -19.

Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ, Γιανίκ Φράνκε είχε 29 πόντους για την Πέτκιμ, ενώ για το Περιστέρι, που πλήρωσε το 18% στο τρίποντο (5/28), ο Βαν Τούρμπαγκεν είχε 14 πόντους και ο Σι Τζέι Χάεις 13.

Περιστέρι - Πέτκιμ: Το ματς

Η Πετκίμ επέβαλε στην αρχή τον ρυθμό της και πήρε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά. Με τους Σάγιους και Φράνκε να βρίσκουν συνεχώς λύσεις στην επίθεση, οι Τούρκοι ξέφυγαν στο σκορ και μπήκαν στο τέλος της πρώτης περιόδου με +8 (14-22). Το Περιστέρι έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο δεκάλεπτο, ανέβασε ένταση στην άμυνα και με πρωταγωνιστές τους Χάρις και Νίκολς γύρισε προσωρινά το ματς, περνώντας μπροστά στα μέσα της περιόδου (25-24, 13'). Η ισορροπία, ωστόσο, δεν κράτησε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, καθώς οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το πρώτο μέρος μπροστά στο σκορ (36-40).

Μετά την ανάπαυλα, το παιχνίδι κύλησε σε χαμηλότερο τέμπο, με το Περιστέρι να μένει κοντά (42-44, 21'), αλλά να μην καταφέρνει να περιορίσει την αντίπαλό της. Με επιμέρους 3-11 το σκορ έγινε 45-55 στο 27', με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 48-60. Στο τέταρτο δεκάλεπτο η κατάσταση δεν άλλαξε, με το Περιστέρι να μην βρίσκει λύσεις και την Πέτκιμ να παίρνει άνετο διπλό με 61-82.

Τα δεκάλεπτα: 14-22, 36-40, 48-60, 61-82.