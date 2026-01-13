Παρέμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας ο Πανιώνιος, μετά την ήττα από την Τρέντο για την 14η αγωνιστική του Eurocup.

Ο Πανιώνιος δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Τρέντο στην Ιταλία (88-87) με buzzer - beater του Μπατλ σε… νεκρό χρόνο, για την 14η αγωνιστική του Eurocup.

Ο «ιστορικός», είχε την ευκαιρία να ανακάμψει και να βρει την 3η νίκη του στον θεσμό, αλλά δεν τα κατάφερε, την ώρα που η Τρέντο ανέβηκε στην 5η θέση με ρεκόρ οκτώ νίκες και έξι ήττες.

Την 15η αγωνιστική ο Πανιώνιος, θα αντιμετωπίσει την Τουρκ Τέλεκομ (21/01, 19:30), στο κλειστό της Γλυφάδας.

Η βαθμολογία: