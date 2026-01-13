Ο προπονητής του Πανιωνίου Νέναντ Μάρκοβιτς ανέλυσε την ήττα της ομάδας του από την Τρέντο για το Eurocup.

Στο τελευταίο δευτερόλεπτο λύγισε ο Πανιώνιος επί ιταλικού εδάφους κόντρα στην Τρέντο για την 14η αγωνιστική του Eurocup. Οι παίκτες του Νέναντ Μάρκοβιτς έκαναν μεγάλη προσπάθεια, έχοντας παράλληλα και δικαιολογημένα παράπονα από τους διαιτητές για πολλές υποδείξεις τους.

«Στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε κανονικό μπάσκετ, δεν είχαμε καλή λειτουργία στην άμυνα, ούτε στα ριμπάουντ και απλώς στεκόμαστε στο γήπεδο» ήταν το πρώτο σχόλιο του προπονητή του Πανιωνίου στη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος του αγώνα.

«Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την άμυνα μας, πήραμε τα ριμπάουντ και με καλή κυκλοφορία της μπάλας βρήκαμε τα ελεύθερα σουτ και παίξαμε νορμάλ μπάσκετ. Τελικά όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες στο τέλος» συνέχισε ο Νέναντ Μάρκοβιτς και πρόσθεσε: «Στο δεύτερο ημίχρονο αποδείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα που αξίζαμε να νικήσουμε».

Ο προπονητής του «Ιστορικού» δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους 80 φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο γήπεδο και στήριξαν την προσπάθεια από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα εμψυχώνοντας τους παίκτες ειδικά στο κακό πρώτο ημίχρονο.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας που ήταν εδώ κοντά μας και μας υποστήριξαν» συμπλήρωσε.