Την απόσυρση του ανακοίνωσε ο Φαμπιέν Κοζέρ, μετά από μια 20ετία, όπου έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης.

Τους λογαριασμούς του με το μπάσκετ έκλεισε έπειτα από μια 20ετία ο Φαμπιέν Κοζέρ! Ο 38χρονος γκαρντ ανακοίνωσε την Τρίτη (13/1) την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση με μια ανάρτηση στα social media, όπου ευχαρίστησε όλους όσους συνεργάστηκε.

Ο Γάλλος άσος κατέκτησε δυο φορές το τρόπαιο της EuroLeague, πήρε τέσσερα πρωταθλήματα στην Ισπανία, έξι Σούπερ Καπ στην Ισπανία, δύο Κύπελλα Ισπανίας, αλλά και δυο πρωταθλήματα σε Γαλλία και Γερμανία.

Η δήλωση του Φαμπιέν Κοζέρ:



«Μετά από 20 χρόνια στα παρκέ, ήρθε η στιγμή για μένα να ολοκληρώσω μια απίστευτη φάση της ζωής μου.

Το μπάσκετ μου έδωσε τα πάντα: συναισθήματα σε κάθε παιχνίδι, συμπαίκτες που μου έμαθαν τα πάντα, προπονητές που με ώθησαν να είμαι καλύτερος σε κάθε προπόνηση και αναμνήσεις χαραγμένες για πάντα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο δρόμο μου και να κρατήσω λίγα λόγια για εκείνους που για μένα ήταν μέρος όλων αυτών των ετών:

Μπαμπά και μαμά, σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη γεύση αυτού του απίστευτου αθλήματος και που μου εμφυσήσατε αξίες που προσπάθησα να διατηρήσω μέχρι σήμερα.

Οι αδελφές μου Νόουλεν και Λόρι και οι καλύτεροι μου φίλοι Ρούντι, Γιανίκ, Βινς, Ρομέιν και αργότερα Ντάνιελ. Σας ευχαριστώ που με στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια παρά την απόσταση.

Στους ατζέντηδες μου Νικόλα και Στέφανο, κάναμε μια σπουδαία ομάδα για δύο δεκαετίες. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και τις πολύτιμες συμβουλές σας.

Λουκία, τελειώνω μαζί σου γιατί ήσουν και εξακολουθείς να είσαι το πιο σημαντικό άτομο στη ζωή και την καριέρα μου. Σε ευχαριστώ πρώτα για την υπέροχη οικογένεια που φτιάξαμε με την Βαλεντίνα και τον Λίαμ. Σε ευχαριστώ που θυσίασες τον χρόνο και την καριέρα σου για να με αφήσεις να λάμψω και να γίνω αυτός που είμαι σήμερα. Ήσουν ο στυλοβάτης μου όλα αυτά τα χρόνια και είμαι για πάντα ευγνώμων.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές που γνώρισα, τους φυσιολόγους και διατροφολόγους που με βοήθησαν να αναπτύξω την καριέρα μου, το προσωπικό σε διαφορετικούς συλλόγους που έκαναν την καθημερινότητά μου ευχάριστη και προφανώς τους οπαδούς που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Η υποστήριξή σας σίγουρα θα είναι αυτό που θα μου λείψει περισσότερο.

Αφήνω τα γήπεδα στην ησυχία τους, γεμάτος ευγνωμοσύνη. Μια νέα περιπέτεια ξεκινά…

Φαμπιέν».