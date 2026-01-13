Γιασικεβίτσιους: Δεν είναι επιλογή της Φενέρμπαχτσε, αλλά η ταυτότητά της

Η Φενέρμπαχτσε υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που ορίζει πλέον την σύγχρονη ιστορία της. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Όταν ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υπέγραψε συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε στις 14 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι το καλοκαίρι του 2026 διαδεχόμενος τον Δημήτρη Ιτούδη, δεν φαντάζονταν ούτε ο ίδιος πως η Κωνσταντινούπολη θα αποτελεί το μέρος, όπου θα γράψει τις πιο σημαντικές σελίδες στο βιβλίο της προπονητικής του διαδρομής, τόσο γρήγορα.

Ο Λιθουανός τεχνικός την πρώτη χρονιά έφτασε στο Final Four του Βερολίνου (Μάϊος του 2024), όπου σταμάτησε στην παρέα των Σλούκα, Ναν και Λεσόρ, ωστόσο έναν χρόνο μετά (Μάϊός του 2025) «πάτησε» στην κορυφή της Ευρώπης στο μακρινό Άμπου Ντάμπι κατακτώντας την Euroleague.

Μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2017 υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η τουρκική ομάδα προσπάθησε να επαναλάβει τον άθλο της, αλλά έδειχνε κάτι να της λείπει για να το πετύχει.

Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έδωσε στην τουρκική ομάδα το κίνητρο για να διεκδικήσει ξανά το όνειρο και το πέτυχε με εμφατικό τρόπο στο μακρινό Άμπου Ντάμπι με το μπάσκετ που χαιρόσουν να βλέπεις. Ο Γιασικεβίτσιους δεν είναι πια επιλογή της Φενέρμπαχτσε. Είναι η ταυτότητά της!

Η τριετής ανανέωση του συμβολαίου του Λιθουανού τεχνικού δεν είναι μια «ασφαλής κίνηση», είναι μια συνειδητή δήλωση ισχύος, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την μπασκετική κοινότητα για το ποια είναι η Φενέρμπαχτσε και πού θέλει να πάει.

Στις προηγούμενες ομάδες του ο Γιασικεβίτσιους αντιμετωπιζόταν ως ο προπονητής που βρίσκεται διαρκώς ένα βήμα πριν την απόλυτη δικαίωση. Τελειομανής, δύσκολος και ακραία απαιτητικός. Στη Φενέρμπαχτσε, όμως, φαίνεται πως βρήκε έναν οργανισμό διατεθειμένο όχι απλώς να αντέξει την έντασή του, αλλά να τη «χτίσει» ως βάση του.

Η ανανέωση του συμβολαίου του δείχνει ότι η Φενέρμπαχτσε δεν φοβάται πια το βάρος της συνέχειας. Δεν θα... ψάξει τον επόμενο «καλό προπονητή». Επέλεξε τον δικό της. Και αυτό, στο σύγχρονο μπάσκετ, είναι πολυτέλεια.

Ο Γιασικεβίτσιους δεν είναι εύκολος. Δεν χαρίζεται. Δεν προσαρμόζει τη φιλοσοφία του για να γίνει αρεστός. Και εδώ βρίσκεται το πραγματικό στοίχημα. Όχι αν ο Γιασικεβίτσιους είναι κορυφαίος προπονητής, αυτό έχει απαντηθεί εκ του αποτελέσματος, αλλά αν η Φενέρμπαχτσε είναι έτοιμη να ζήσει πλήρως με τις συνέπειες της επιλογής της. Με τις απαιτήσεις, τις συγκρούσεις, την πειθαρχία, αλλά και τη σταθερότητα που αυτές φέρνουν.

Η απόφαση αυτή μετατρέπει τη Φενέρμπαχτσε από διεκδικήτρια τίτλων σε ομάδα με ξεκάθαρη μπασκετική ιδεολογία. Και τον Γιασικεβίτσιους από έναν σπουδαίο προπονητή στον άνθρωπο που ορίζει τη σύγχρονη ιστορία της.

