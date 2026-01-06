Μίλιτσιτς: «Οι παίκτες να αναλάβουν την προσωπική ευθύνη τους»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναφέρθηκε στα δύο πρόσωπα που παρουσίασε ο Άρης στην ήττα από τη Μανρέσα και κάλεσε τους παίκτες του να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη υποστήριξε ότι ήδη έχουν γίνει αρκετά μίτινγκ με τους παίκτες για να βελτιωθεί η αμυντική συμπεριφορά. «Οι παίκτες μου πρέπει να νιώσουν υπερηφάνεια για τη δουλειά που κάνει η ομάδα scouting. Προετοιμάσαμε την ομάδα τις τελευταίες δύο ημέρες για τα κοψίματα της Μανρέσα, τον γρήγορο ρυθμό παιχνιδιού της, τα επιθετικά ριμπάουντ και τις διεισδύσεις μετά το σουτ. Κάναμε τρεις συναντήσεις με τους παίκτες πάνω σε αυτά και ερχόμαστε στο παιχνίδι και συμβαίνουν ακριβώς όλα όσα είχαμε προετοιμάσει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι παίκτες πρέπει να αναλάβουν προσωπική ευθύνη», είπε και συμπλήρωσε.

«Αυτό που μου άρεσε ήταν η αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. Βρήκαμε παίκτες που ήθελαν να βγάλουν την προσπάθεια, που είχαν τα κότσια, την καρδιά και την ενέργεια για να μην εκτεθούμε. Για μένα, το δεύτερο ημίχρονο έδειξε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να το κάνει».

Εκεί ρωτήθηκε για το αν θα προχωρήσει σε νέες επαφές με τους παίκτες. «Πρέπει να δούμε και το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Παίξαμε αγώνα την Κυριακή, ταξιδέψαμε, είναι διαφορετική κατάσταση. Έχουμε παίκτες με μικροτραυματισμούς, αγωνιζόμαστε σε δύο διοργανώσεις και αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο, όπως συμβαίνει και στην EuroLeague. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που ήμασταν πιο κουρασμένοι, αντιδράσαμε. Αυτό δείχνει ότι το θέμα είναι πνευματικό. Παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, και δεν επιτρέπεται μετά από αυτό να είμαστε ικανοποιημένοι. Εγώ δουλεύω, είμαι πεινασμένος σαν σκύλος για τις νίκες και κάθε παίκτης πρέπει να αποκτήσει αυτή τη νοοτροπία. Τακτικά θα το βρούμε, αλλά χρειαζόμαστε αυτή την πείνα. Δεν έχει χαθεί τίποτα».

Συνολικά για την εικόνα της ομάδας του απάντησε ότι… «είχαμε ένα σερί τεσσάρων νικών. Έτσι είναι το μπάσκετ, δεν γίνεται πάντα να παίζεις στο ίδιο επίπεδο. Αν δούμε τα επόμενα τρία δεκάλεπτα μετά το κακό πρώτο, παίξαμε ανταγωνιστικά και τα πράγματα δεν ήταν τόσο άσχημα. Δεν θέλω να τα βλέπουμε όλα μαύρα. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία μας. Και οι αντίπαλοι δουλεύουν. Είχαν κι αυτοί ανάγκη μια αντίδραση μπροστά στο κοινό τους. Εμείς επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη και έχουμε μπροστά μας παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα, όπου μπορούμε να αντιδράσουμε και να μπούμε ξανά σε θετική πορεία. Δεν υπάρχει τίποτα δραματικό».