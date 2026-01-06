Ο Άρης ήταν τραγικός στο πρώτο ημίχρονο όπου βρέθηκε έως και στο -31, έκανε προσπάθεια για την ανατροπή στο δεύτερο αλλά δεν απέφυγε την ήττα από τη Μανρέσα με 113-99.

Η τραγική άμυνα ήταν το σταθερό και αξεπέραστο πρόβλημα του Άρη στην Ισπανία. Αυτή πλήρωσε στην τραγική εικόνα που παρουσίασε στο πρώτο ημίχρονο όπου εξελίχθηκε σε έρμαιο των διαθέσεων της Μανρέσα. Το ίδιο συνέβη κι όταν από το -31 μείωσε τη διαφορά στο -10. Δεν έβγαλε καμία άμυνα, δεν πήρε κανένα αμυντικό ριμπάουντ και το τίμημα είναι βαρύ καθώς η ελληνική ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση σε ότι αφορά την πρόκριση στα Play In του Eurocup. Μπράις Τζόουνς και Αμίν Νούα ήταν πρωτεργάτες της ανατροπής που επιχείρησε η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, στο χαμηλό σχήμα (με τέσσερις κοντούς) που χρησιμοποιήθηκε στην τελευταία περίοδο.

Ο αγώνας

Εφιαλτικό ήταν το πρώτο ημίχρονο για τον Άρη ο οποίος παρουσίασε εικόνα αγωνιστικού συνονθυλεύματος το οποίο έγινε έρμαιο των άγριων διαθέσεων των Ισπανών. Ούτε υποψία προσπάθειας στην άμυνα και απόλυτη αναρχία στην επίθεση. Κι αν αυτό δεν φάνηκε στο πρώτο μισό της περιόδου (14-7), η συνέχεια ήταν ντροπιαστική. Ατομική άμυνα δεν υπήρχε, επιθετικά δε καμία συνεργασία και η Μανρέσα βγάζοντας το ένα ελεύθερο σουτ μετά το άλλο προηγήθηκε με 28-16 (8’) αλλά και με +17 (35-18) στο τέλος της περιόδου έχοντας 5/11 τρίποντα και 7/9 δίποντα.

Θα περίμενε κανείς αντίδραση αλλά τα ακόμη χειρότερα ήρθαν στη δεύτερη περίοδο όπου η εικόνα του Άρη ήταν πλήρως ξεχαρβαλωμένη. Δύο εύστοχα τρίποντα της Μανρέσα έστειλαν τη διαφορά στο +21 (41-20) με πρωταγωνιστή τον 17χρονο Φερνάντεθ. Η ισπανική ομάδα έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ καθώς ο Άρης δεν ήταν ικανός να βγάλει έστω μια άμυνα (56-26, 16’) ή να μαζέψει ένα ριμπάουντ. Η διαφορά έφτασε έως το +31 (63-32, 19’) για να ακολουθήσει ένα 0-6 σερί της ελληνικής ομάδας στο τέλος του ημιχρόνου. Η Μανρέσα τελείωσε το πρώτο μέρος με 13/18 δίποντα, 10/21 τρίποντα και 15 ασίστ για τρία λάθη. Ο Άρης είχε τρεις ασίστ και επτά λάθη με 13/33 σουτ.

Ο Άρης προσπάθησε να βγάλει αντίδραση μέσα από την επίθεση (71-52, 25'), και τους πόντους που πήρε από τους Μήτρου Λονγκ και Άνζουσιτς, εκμεταλλευόμενος κυρίως και τη χαλάρωση των Ισπανών. Και πάλι όμως ήταν ευάλωτος στην άμυνα. Νιώθοντας την απόπειρα επιστροφής της ελληνικής ομάδας, η Μανρέσα ανέβασε την έντασή της και δεν έκανε τίποτε περισσότερο απ' όσα έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Αξιοποίησε τη χαλαρή ατομική άμυνα της ελληνικής ομάδας η οποία ουδέποτε συνδύασε την εκτέλεση στην επίθεση με την αποτελεσματικότητα στην άμυνα (83-61, 28').

Η ελληνική ομάδα χρειαζόταν την τελειότητα για να επιστρέψει στο παιχνίδι και οι διαδοχικοί πόντοι του Αμίν Νούα μείωσαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά (87-75) έπειτα από δύο στην τελευταία περίοδο. Εκεί ο Άρης αστόχησε σε διαδοχικά ελεύθερα μακρινά σουτ, βρήκε όμως δύο διαδοχικά από τον Μπράις Τζόουνς αλλά δεν κράτησε στην άμυνα (95-81, 34') και κυρίως τον Ομπασοχάν ο οποίος δεν επέτρεψε να μειωθεί η διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο.

Η διαφορά μειώθηκε στους δέκα πόντους (99-89) αλλά η άμυνα συνέχισε να προδίδει, για να μειωθεί σε μονοψήφιο νούμερο (103-95) με την είσοδο του αγώνα στα τελευταία τρία λεπτά. Εκεί ο Μπάσας έβαλε δύο μεγάλα τρίποντα (109-95) για τους γηπεδούχους και μάλιστα πάνω σε άμυνα και το παιχνίδι επανήλθε στον απόλυτο έλεγχο των Ισπανών.

Τα δεκάλεπτα: 35-18, 63-38, 87-66, 113-99

Ο MVP... ο Ομπασοχάν ήταν εξαιρετικός σε όλη τη διάρκεια και καταλυτικός εκεί που ο Άρης επιχείρησε την ολική ανατροπή και τον ακολούθησε ο Μπάσας με τα διαδοχικά τρίποντα που πέτυχε εκεί που ο Άρης πλησίασε στο σκορ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Μπράις Τζόουνς μαζί με τον Αμίν Νούα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… η Μανρέσα συγκέντρωσε 87 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στο τέλος του πρώτου μέρους έναντι 25 του Άρη!

BAXI Manresa FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 K. Akobundu-Ehiogu * 10:51 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 2 3 0 0 3 6 4 M. Gaspa 13:58 5 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 1 2 2 2 1 0 0 6 6 F. Bassas * 28:12 14 5/8 62.5% 1/1 100% 4/7 57.1% 0/0 0% 1 1 2 4 0 1 0 0 19 8 A. Reyes * 25:35 12 3/7 42.9% 2/3 66.7% 1/4 25% 5/5 100% 1 2 3 2 3 0 0 1 14 11 A. Ubal * 19:21 14 4/7 57.1% 4/5 80% 0/2 0% 6/6 100% 2 1 3 4 1 1 0 1 21 12 M. Steinbergs 25:37 12 5/8 62.5% 3/3 100% 2/5 40% 0/0 0% 1 3 4 2 3 3 0 0 10 18 G. Knudsen 10:10 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 3 1 1 0 1 19 L. Olinde * 28:40 10 4/8 50% 2/2 100% 2/6 33.3% 0/0 0% 3 5 8 1 2 0 0 0 14 29 P. Oriola 07:52 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 1 3 0 0 2 32 R. Obasohan 20:01 18 7/10 70% 5/7 71.4% 2/3 66.7% 2/2 100% 0 1 1 6 2 2 0 1 24 33 G. Golden 15:17 8 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 11 42 G. Fernandez 19:26 14 5/8 62.5% 3/5 60% 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0 3 3 1 4 0 2 0 15 TOTAL 225:00 113 41/66 62.1% 27/34 79.4% 14/32 43.8% 17/18 94.4% 12 25 37 26 24 12 3 6 147