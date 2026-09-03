Άρης: Μπήκε και ο Μπιρτς στις προπονήσεις (vid)
Ο κύκλος των επιστροφών έκλεισε με τον Κεμ Μπιρτς στον Άρη καθώς ο Καναδός σέντερ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και συμμετείχε στο σημερινό (3/9) πρόγραμμα προετοιμασίας. Ο έμπειρος σέντερ προβλέπεται να πάρει λεπτά συμμετοχής στο προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι (6/9) με τον Βίκο Falcons το οποίο θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Nick Galis Hall.
Αντιθέτως, το πιθανότερο είναι να δοθούν επιπλέον ημέρες θεραπειών στον Κώστα Αντετοκούνμπο ο οποίος όμως θα μπει στο πλάνο ενόψει του τουρνουά στην Κύπρο. Ο Άνταμ Μοκόκα θα ενσωματωθεί πλήρως στην ομάδα στα μέσα του Σεπτέμβρη ενώ ο Γιώργος Τανούλης δεν θα είναι διαθέσιμος στο υπόλοιπο διάστημα της προετοιμασίας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.