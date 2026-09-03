Ο Κεμ Μπιρτς ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Άρη και πλέον ο Βασίλης Σπανούλης μετράει αντίστροφα για την επιστροφή των τραυματιών.

Ο κύκλος των επιστροφών έκλεισε με τον Κεμ Μπιρτς στον Άρη καθώς ο Καναδός σέντερ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και συμμετείχε στο σημερινό (3/9) πρόγραμμα προετοιμασίας. Ο έμπειρος σέντερ προβλέπεται να πάρει λεπτά συμμετοχής στο προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι (6/9) με τον Βίκο Falcons το οποίο θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Nick Galis Hall.

Αντιθέτως, το πιθανότερο είναι να δοθούν επιπλέον ημέρες θεραπειών στον Κώστα Αντετοκούνμπο ο οποίος όμως θα μπει στο πλάνο ενόψει του τουρνουά στην Κύπρο. Ο Άνταμ Μοκόκα θα ενσωματωθεί πλήρως στην ομάδα στα μέσα του Σεπτέμβρη ενώ ο Γιώργος Τανούλης δεν θα είναι διαθέσιμος στο υπόλοιπο διάστημα της προετοιμασίας.