Ο Άρης δεν έχει «κυκλώσει» καμία θέση στο ζήτημα προσθήκης ενός ακόμη ξένου γιατί δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση ανεξαρτήτως της πρόθεσης δήλωσης όγδοου ξένου.

Καθώς περισσεύει η φημολογία – σε βαθμό… θεωριών συνομωσίας – σχετικά με το αν ο Άρης θα προχωρήσει στην απόκτηση όγδοου ξένου όπως επίσης και ότι έχει προκαθοριστεί η θέση στην οποία θα αγωνίζεται ο «εκλεκτός», η όλη υπόθεση έχει δύο δεδομένα. Πρώτον: Ο Άρης θα δηλώσει όγδοο ξένο ακόμη και στο ενδεχόμενο που δεν προχωρήσει άμεσα στην απόκτηση αυτού. Μπορεί δηλαδή να πρόκειται για κάποιον εκ των παικτών οι οποίοι συμμετέχουν στην προετοιμασία της ομάδας ή ξένο νεαρό παίκτη ο οποίος αποκτήθηκε για την ενίσχυση της δεύτερης ομάδας με την προοπτική προβιβασμού του στην πρώτη. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα είναι αναγκαίο να το πράξει.

Δεύτερο δεδομένο: Υπάρχει προσανατολισμός για την ενίσχυση της ομάδας στο Eurocup καθώς έχει διευκρινιστεί ότι αυτός είναι ο βασικός στόχος και για την ακρίβεια η εξασφάλιση της συμμετοχής στην Euroleague μέσω του Eurocup – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ΚΑΕ έχει αποκλείσει την προοπτική μετατροπής σε franchise. Το τελευταίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα και η οριστική απόφαση θα ληφθεί αφού ιδιοκτησία και management της ΚΑΕ πάρουν στα χέρια τους το σύνολο των δεδομένων πιθανής επένδυσης.

Επιστρέφοντας στο αγωνιστικό, ο Βασίλης Σπανούλης θέλει πρώτα να δει την ομάδα στα τεστ προετοιμασίας και στη συνέχεια θα αποφασίσει για τα στοιχεία που απαιτείται να προστεθούν. Ως εκ τούτου μάλλον είναι αναγκαίο να περιμένει (τουλάχιστον) την ενσωμάτωση του Άνταμ Μοκόκα. Για παράδειγμα, ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ προβλέπεται να μπει σε full πρόγραμμα μετά το τουρνουά της Κύπρου και το πιθανότερο είναι να πάρει λεπτά συμμετοχής στον εκτός έδρας φιλικό αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα αλλά και στα «Μαυροσκούφεια».