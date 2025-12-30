Ο Άρης φιλοξενεί την Τσεντεβίτα και ο Πανιώνιος δοκιμάζεται στη Γαλλία κόντρα στη Μπουργκ για το Eurocup. Που θα δείτε τα ματς.

Άρης και Πανιώνιος έχουν υποχρεώσεις για το Eurocup. Η ομάδα του Μίλιτσιτς φιλοξενεί την Τσεντεβίτα (20:30, Novasports Prime) και ψάχνει τη νίκη για να ανέβει στη βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή είναι στο 6-5, με τους Σλοβένους να βρίσκονται στο 7-4.

Από την πλευρά του ο Πανιώνιος σε μια πολύ δύσκολη σεζόν για εκείνον σε Ελλάδα και Ευρώπη, φιλοξενείται από την Μπουργκ (19:45, Novasports 2), η οποία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 9-2. Οι κυανέρυθροι είναι στην τελευταία θέση με 1 νίκη και 10 ήττες σε 11 ματς. Μόνο η ανακοίνωση απομένει από τον Πανιώνιο για να επισημοποιηθεί η συμφωνία με τον Νέναντ Μάρκοβιτς, που θα διαδεχθεί τον Ηλία Ζούρο στην άκρη του πάγκου.

Ο σύλλογος από τη Θεσσαλονίκη μέσα στο Nick Galis Hall έχει 3 νίκες και 3 ήττες φέτος στη διοργάνωση, ενώ η ομάδα από τη Νέα Σμύρνη δεν έχει καταφέρει να πάρει ροζ φύλλο αγώνα εκτός έδρας. Έχει 6 ήττες σε 6 ματς.