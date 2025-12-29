Η επέκταση συνεργασίας με τον Αμίν Νούα αποτελεί έναν από τους στόχους του Άρη και προς αυτήν την κατεύθυνση ήδη έγινε η πρώτη επαφή μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των επιλογών που γίνονται στα μέσα της αγωνιστικής περιόδου, όταν ο Άρης κατέληξε στον Αμίν Νούα ήταν σε θέση να γνωρίζει το χαμηλό ρίσκο αυτής της απόφασης. Το background του Γάλλου φόργουορντ σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στην προετοιμασία της Βιλερμπάν – ασχέτως του ότι δεν είχε υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας – ως ένα βαθμό είχαν καλλιεργήσει ασφάλεια για την ορθότητα της επιλογής. Ικανή να βάλει σε δεύτερη μοίρα την αποχή του από επίσημους αγώνες για ένα διάστημα, περίπου, τεσσάρων μηνών. Ευθύς εξαρχής εκτιμήθηκε ότι το συγκεκριμένο στοιχείο δεν θα επηρέαζε την απόδοσή του.

Αυτό αποδείχθηκε στο δίμηνο που ακολούθησε καθώς ο 28χρονος φόργουορντ είναι ένας από τους λόγους της βελτίωσης του συνόλου. Δεν είναι μόνο οι αριθμητικές επιδόσεις του, όσο ο τρόπος λειτουργίας του εντός του παρκέ, μαζί με την ηγετική προσωπικότητά του, όπως αυτή αποδείχθηκε στα παιχνίδια που κρίθηκαν σε 1-2 κατοχές. Συμβάλλει επίσης στον εμπλουτισμό σχημάτων λόγω των αγωνιστικών χαρακτηριστικών του.

Η επέκταση της συνεργασίας αποτελεί στόχο και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη ουσιαστική συνάντηση προς αυτήν την κατεύθυνση στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Οι θετικές σκέψεις του αθλητή αποτελούν την «προίκα» αυτής της συνάντησης, μεγαλύτερη σημασία έχουν όμως αυτές που θα ακολουθήσουν και ειδικά με τον ξένο ατζέντη του αθλητή ο οποίος θα προσκληθεί στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές επαφές.

Πρόσφατα, ο Νούα παραδέχθηκε ότι… «στον Άρη έχω αρχίσει να απολαμβάνω ξανά το μπάσκετ» και είναι αλήθεια ότι τα συναισθήματα – παράλληλα των θετικών εντυπώσεων – του παίκτη, αποτελούν το ισχυρό όπλο του Άρη για την επίτευξη νέας συμφωνίας μαζί του. Σημείο-κλειδί προφανώς είναι το οικονομικό όπως όμως και ο αγωνιστικός ρόλος του, μαζί με τους ευρύτερους στόχων του club. Επί του τελευταίου, ήδη υπήρξαν αλλαγές σε σύγκριση με τον αρχικό προγραμματισμό. Δεν είναι τυχαία η απόφαση αύξησης του οικονομικού προϋπολογισμού για την απόκτηση των Νούα, Άντζουσιτς καθώς εκτιμήθηκε ότι αυτή ήταν απαραίτητη για την ενδυνάμωση της ομάδας. Υπό το ίδιο σκεπτικό, ήδη έχει αποφασιστεί μεγαλύτερη αύξηση του οικονομικού προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά σε σχέση με το 25%-30% που προέβλεπε το αρχικό πλάνο.