Ο Ι Τζέι Λιντέλ αναμένεται να φορέσει τη φανέλα του Άρη τη νέα σεζόν, καθώς ο Αμερικανός και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχουν φτάσει σε συμφωνία.

Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Ι Τζέι Λιντέλ.

Ο 26χρονος φόργουορντ (1.98) και ο Άρης έφτασαν σε συμφωνία, με τον Ι Τζέι Λιντέλ να αποτελεί ακόμη μια μεγάλη κίνηση του «Αυτοκράτορα» ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ι Τζέι Λιντέλ αγωνίστηκε τρία χρόνια στο NBA, φορώντας την φανέλα των Πέλικανς, των Μπουλς και των Νετς, με τον ίδιο να πραγματοποιεί την καλύτερη χρονιά της καριέρας του στο Μπρούκλιν.

Συγκεκριμένα σε 26 παιχνίδια που έδωσε την περασμένη σεζόν με τους Νετς, στα οποία πέρασε κατά μέσο όρο 13.4 λεπτά στο παρκέ, μέτρησε 5.7 πόντους με 35% στο τρίποντο, 2.7 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ.

Η συμφωνία του Άρη με τον Ι Τζέι Λιντέλ είναι για δύο χρόνια, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να έχει ανάψει για τα καλά τις μηχανές, συνεχίζοντας τις κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν.