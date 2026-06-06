Άρης: Συμφώνησε με Ι Τζέι Λιντέλ
Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Ι Τζέι Λιντέλ.
Ο 26χρονος φόργουορντ (1.98) και ο Άρης έφτασαν σε συμφωνία, με τον Ι Τζέι Λιντέλ να αποτελεί ακόμη μια μεγάλη κίνηση του «Αυτοκράτορα» ενόψει της νέας σεζόν.
Ο Ι Τζέι Λιντέλ αγωνίστηκε τρία χρόνια στο NBA, φορώντας την φανέλα των Πέλικανς, των Μπουλς και των Νετς, με τον ίδιο να πραγματοποιεί την καλύτερη χρονιά της καριέρας του στο Μπρούκλιν.
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Συγκεκριμένα σε 26 παιχνίδια που έδωσε την περασμένη σεζόν με τους Νετς, στα οποία πέρασε κατά μέσο όρο 13.4 λεπτά στο παρκέ, μέτρησε 5.7 πόντους με 35% στο τρίποντο, 2.7 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ.
Η συμφωνία του Άρη με τον Ι Τζέι Λιντέλ είναι για δύο χρόνια, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να έχει ανάψει για τα καλά τις μηχανές, συνεχίζοντας τις κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν.
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