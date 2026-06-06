Ο πρωταγωνιστικός ρόλος σε συνδυασμό με την παροχή υψηλότερων απολαβών ήταν τα δύο βασικά χαρτιά που ακούμπησε ο Άρης στο τραπέζι κι έπεισαν τον Ι Τζέι Λιντέλ.

Σε κάθε έκφανση του αυστηρού επαγγελματισμού κυριαρχεί το δόγμα του... money talks. Κι όμως, τα λεφτά δεν είναι το παν στη ζωή έστω κι αν οι κανόνες τα τοποθετούν στην κορυφή της πυραμίδας των κριτηρίων. Στην περίπτωση του Ι Τζέι Λιντέλ προφανώς η οικονομική προσφορά του Άρη είχε τη σημασία της, μέτρησε περισσότερο όμως ο αγωνιστικός ρόλος και δη, ο πρωταγωνιστικός. Εξάλλου, μέσα από τις συζητήσεις που προηγήθηκαν της συμφωνίας ο Αμερικανός έδειξε ξεκάθαρα τη φλόγα που καίει τα σωθικά του. Δηλαδή, το μπάσκετ και η δυνατότητα απόλαυσης να κάνει αυτό που λατρεύει.

Ο 26χρονος έχει κερδίσει πράγματα στην καριέρα του. Υπήρξε από τους κορυφαίους παίκτες του Ohio State κι αν με το πανεπιστήμιο δεν πέτυχε τη διάκριση πληρώνοντας μάλιστα σχετικό τίμημα μέσα από τις ακραίες αντιδράσεις που εισέπραξε, ο ίδιος έκανε ό,τι περισσότερο περνούσε από το χέρι του. Πρώτος σκόρερ, εκ των κορυφαίων ριμπάουντερ και σταθερός πελάτης των καλύτερων παικτών της γενιάς του στο NCAA.

Για αυτόν τον λόγο ο Ι Τζέι Λιντέλ δήλωσε πρόωρα συμμετοχή στο draft αλλά ο ρόλος που είχε ήταν διαφορετικός από τον αντίστοιχο που είχε φανταστεί. Κι αυτό το... Πήγαινε έλα με τα διαδοχικά trade δεν του άρεσε καθόλου. Κι έτσι η σκέψη αποχώρησης από το ΝΒΑ και το two way contract με τους Μπρούκλιν Νετς ωρίμασε αρκετά στις προηγούμενες εβδομάδες. Ούτε το tanking των τελευταίων αγώνων της κανονικής διάρκειας θα μπορούσε να αλλάξει την απόφαση του. Για την ακρίβεια ειχε 18.4 πόντους και 5.8 ριμπάουντ μέσο όρο.

Πηγαινοντας στον Άρη, η ελληνική ομάδα ενημερώθηκε για την υπόθεση του Αμερικανού και κάποιες συζητήσεις μαζί του αποδείχθηκαν αρκετές για να γίνει αντιληπτή και η φιλοσοφία του. Ο Λιντελ είχε αποφασίσει να κλείσει έναν κύκλο και κυρίως, είχε αρχίσει να βλέπει με μεγαλύτερη ζέση την ευρωπαϊκή αγορά. Είτε ως μονοπάτι για την επιστροφή στο ΝΒΑ με τους αγωνιστικους κανόνες που θέλει είτε για μια πορεία στη Γηραιά Ήπειρο. Στις επαφές που έγιναν έδειξε τις προθέσεις του, ο Άρης κατάλαβε ότι ο Λιντέλ θέλει τον αγωνιστικό ρόλο που του πρόσφερε ο Βασίλης Σπανούλης και το μόνο που απέμενε ήταν η συμφωνία στο οικονομικό.

Οι ετήσιες απολαβές του παίκτη στο two way contract ήταν περί των 550.000 ευρώ. Ο Άρης του πρόσφερε συμβόλαιο περί των 2.000.000 δολαρίων για δύο χρόνια αλλά και τη δυνατότητα του opt out για ομάδα του ΝΒΑ το ερχόμενο καλοκαίρι. Επί της ουσίας κάλυψε τόσο τις αγωνιστικές όσο και τις οικονομικές απαιτήσεις του παίκτη ο οποίος παίζει και στις δύο θέσεις των φόργουορντ. Αυτό είναι το στοιχείο που οδήγησε τον Βασίλη Σπανούλη στην επιλογή του καθώς είναι φανερό μέσα από τις πρώτες συμφωνίες ότι θέλει παίκτες οι οποίοι είναι ανθεκτικοί και μπορούν να παίξουν σε τουλάχιστον δύο θέσεις, διαθέτοντας φυσικά τα αγωνιστικά στοιχεία για να ανταποκριθούν στο στιλ παιχνιδιού του 44χρονου τεχνικού.