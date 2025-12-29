Άρης: Sold out στον αγώνα με την Τσεντεβίτα Ολίμπια
Ένα ακόμη sold out ανακοίνωσε η ΚΑΕ Άρης, στον τελευταίος αγώνα για το 2025 απέναντι στην Τσεντεβίτα Ολίμπια για την 12η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του Eurocup. Προφανώς η εξάντληση των εισιτηρίων που τέθηκαν προς διάθεση αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της δίψας των φίλων του Άρη αλλά και της υποστήριξής τους προς την ομάδα. Αγωνιστικά, πρόκειται για ένα ακόμη παιχνίδι από αυτά που θα καθορίσουν τις βλέψεις των «κίτρινων» στη διοργάνωση καθώς στόχος δεν είναι μόνο η πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup αλλά και η διεκδίκηση θέσης στην πρώτη τετράδα του ομίλου.
