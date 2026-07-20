Γιόβιτς: «Είναι τιμή να φοράς τη φανέλα του Άρη»

Ο Στέφαν Γιόβιτς μίλησε για τη συμφωνία του με τον Άρη αλλά και τον σεβασμό που τρέφει τόσο για τον Βασίλη Σπανούλη όσο και για τον Νίκο Ζήση.

Η ΚΑΕ Άρης επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Στέφαν Γιόβιτς η οποία περιλαμβάνει συμβόλαιο διάρκειας ενός χρόνου με την προοπτική επέκτασης γι’ ακόμη έναν. Ο Σέρβος γκαρντ μίλησε στην ιστοσελίδα των «κίτρινων» για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του. «Είμαι πολύ χαρούμενος και αποτελεί τιμή για μένα να αποτελώ μέρος του Άρη. Είναι μία ομάδα με τεράστια παράδοση και παθιασμένους φιλάθλους και είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι μέρος αυτού του νέου κεφαλαίου. Ο κόσμος μπορεί να περιμένει επαγγελματισμό, σκληρή δουλειά και ηγεσία από εμένα. Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω τον ΑΡΗ Betsson να κερδίζει, να παίζει σε υψηλό επίπεδο και να κατακτήσουμε τους στόχους μας μαζί, ως ομάδα».

Εκεί αναφέρθηκε στη συνύπαρξή του με τον Βασίλη Σπανούλη αλλά και τον Νίκο Ζήση. «Τρέφω μεγάλο σεβασμό και για τους δύο. Μαζί μου μοιράστηκαν ένα ξεκάθαρο όραμα που υπάρχει για την ομάδα και τις υψηλές φιλοδοξίες του κλαμπ. Είμαι ενθουσιασμένος που αποτελώ μέρος αυτού του πρότζεκτ και που θα βοηθήσω για να δημιουργηθεί κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό».

Σχετικά με τις πληροφορίες που έχει για τον Άρη απάντησε ότι… «είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με εκπληκτικούς φιλάθλους και υπερήφανη παράδοση. Είναι τιμή να φοράς αυτήν τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους για το θερμό καλωσόρισμα. Ανυπομονώ να σας συναντήσω και να σας γνωρίσω και υπόσχομαι να δώσω ό,τι έχω για αυτήν την ομάδα κάθε φορά που θα μπαίνω στο παρκέ».