Στις σημαντικές διαφορές που παρουσιάζουν οι υποθέσεις Νούα και Μήτρου Λονγκ, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής και αφορά το ενδεχόμενο να μην παραμείνουν στον Άρη.

Στην πραγματικότητα αυτό συγκεντρώνει πιθανότητες λόγω «συμφόρησης», ειδικά στις θέσεις στις οποίες αγωνίζονται οι δύο αθλητές. Αυτή τη στιγμή ο Άρης διαθέτει 16 συμβόλαια με το ενδεχόμενο προσθήκης ενός ακόμη – του Θανάση Αντετοκούνμπο – να κινείται μεταξύ του… προβλεπόμενου και προαποφασισμένου. Από αυτά, τα οκτώ αφορούν ξένους αθλητές (σ. σ. Γιόβιτς, Ντιμιτρίγεβιτς, Μόργκαν, Μοκόκα, Λιντέλ, Ρόμπινσον Ερλ, Μπιρτς και Νούα), ισάριθμοι είναι και οι γηγενείς παίκτες.

Ειδικά στη θέση «4», από τα τέλη του Μάη ο Άρης έδειξε ότι σκόπευε να κινηθεί προς άλλη κατεύθυνση. Είτε γιατί ο Αμίν Νούα «βγήκε» στην αγορά αναζητώντας την ομάδα Euroleague που θα κάλυπτε τη ρήτρα αγοράς των δικαιωμάτων του, είτε γιατί δεν τον έβρισκε σύμφωνο το αγωνιστικό πλάνο το οποίο προβλέπει τη δραστική μείωση των λεπτών συμμετοχής του αλλά και την… πτώση του στην ιεραρχία των πάουερ φόργουορντ. Αυτό φάνηκε εξάλλου μέσα από τις επενδύσεις των «κίτρινων» για την απόκτηση του Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ αλλά και του Ι Τζέι Λίντελ. Ο Νούα δεν θέλει να έχει υποστηρικτικό ρόλο, αυτό διεμήνυσε - και στην τελευταία επικοινωνία του – με τους εκπροσώπους του οι οποίοι ήδη έχουν προχωρήσει σε επαφές μεταξύ των οποίων είναι και η ΑΕΚ. Ο Άρης δεν είναι αρνητικός στην προοπτική παραχώρησης του Νούα, εκτός κι αν πρόκειται γι’ άλλη ελληνική ομάδα.

Πηγαίνοντας στην περίπτωση του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, δεν υπήρχε ενδεχόμενο παύσης της συνεργασίας ή δανεισμού έως την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Στα μέσα της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, ο Άρης προχώρησε στην αναπροσαρμογή και επέκταση του συμβολαίου του διεθνούς γκαρντ, γνωρίζοντας ότι ήταν λίγες οι πιθανότητες προσέγγισης του Βασίλη Τολιόπουλου. Με την ίδια λογική, πιθανόν, αποκτήθηκε και ο Στέφαν Γιόβιτς. Πλέον, διαπιστώνεται συμφόρηση στη θέσεις «1» και «2» με τους Ντιμιτρίγεβιτς, Γιόβιτς, Τολιόπουλο, Μόργκαν, Μήτρου Λονγκ, Πουλιανίτη και Μποχωρίδη. Να σημειωθεί επίσης ότι το σκεπτικό της απόκτησης του Άνταμ Μοκόκα ήταν για να χρησιμοποιείται και στη θέση «2».

Η βασική διαφορά μεταξύ της υπόθεσης του Μήτρου Λονγκ με τον Νούα είναι το… διαβατήριο κι αν υπάρχει η πολυτέλεια να «αφήσει» ο Άρης έναν Έλληνα παίκτη. Δεν είναι τόσο απλός ο τερματισμός μιας σχέσης μ’ έναν εν ενεργεία διεθνή παίκτη, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που αυτοί είναι δυσεύρετοι στην αγορά. Από την άλλη πλευρά, δεδομένης της ύπαρξης πολλών παικτών στη θέση «2» είναι ευνόητη η μείωση των λεπτών συμμετοχής του έμπειρου γκαρντ και από την άλλη πλευρά, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα συμβεί μ’ αυτόν τον ρόλο. Εδώ βρίσκεται η πηγή των σκέψεων που υπάρχουν στον Άρη δίχως επί του παρόντος να έχει γίνει η παραμικρή συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών.