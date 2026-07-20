Η συνεργασία του Άρη με τον Στίβεν Ίνοκ περιορίστηκε σε ελάχιστους μήνες συνύπαρξης καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωσή της.

Ο Στίβεν Ίνοκ αποκτήθηκε από τους «κίτρινους» το περασμένο καλοκαίρι υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας μαζί του αλλά με όρο «εξόδου» από τη σύμβαση. Ο θηριώδης σέντερ δεν ταίριαξε στο αγωνιστικό πλάνο και αφού παραχωρήθηκε δανεικός στην Τουρκία στη διάρκεια της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, δεν θα μπορούσε να έχει θέση στο ρόστερ της ερχόμενης σεζόν.

Στο προηγούμενο διάστημα οι «κίτρινοι» ήταν σε επαφή μαζί του για τον τερματισμό της συνεργασίας κι αυτό ανακοίνωσε γράφοντας ότι… «ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Steven Enoch. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του».

