Μίλιτσιτς: «Να βρούμε την ταυτότητα που θέλουμε»

Ο Άρης υποδέχεται (30/12) την Τσεντεβίτα Ολίμπια και ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μίλησε για μια συζήτηση ανδρών που έκανε με τους παίκτες του μετά την ήττα από την ΑΕΚ.

Στη σημερινή (29/12) media day της ΚΑΕ Άρης, ο Πολωνός προπονητής επιβεβαίωσε την απουσία του Λευτέρη Μποχωρίδη ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με την ΑΕΚ και αναφέρθηκε στην ανάγκη ελέγχου του ρυθμού των αγώνων από την ομάδα μου. «Μετά την ήττα από την ΑΕΚ κάναμε μια κουβέντα μεταξύ ανδρών με τους παίκτες μου. Αναλύσαμε πολλά… Θέλουμε να παίζουμε στον δικό μας ρυθμό, με τη δική μας ενέργεια και τους δικούς μας κανόνες», είπε αρχικά και εξήγησε περισσότερα για το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης.

«Δεν μιλήσαμε για την επίθεση. Αναλύσαμε κάποια ατομικά βίντεο σχετικά με την άμυνα, τα λάθη που κάναμε. Να βρούμε την ταυτότητα που θέλουμε. Το dna μας ως ομάδα, τόσο για όσους είναι στο παρκέ αλλά και για εκείνους στον πάγκο. Εάν κάνουμε αυτά, τότε θα μιλήσουμε και για την επίθεση». Εκεί ρωτήθηκε για το αν η παραμονή της ομάδας στη διεκδίκηση της νίκης στον αγώνα με την ΑΕΚ – παρά την αντιμετώπισή που είχε από τη διαιτησία – είπε… «χάσαμε αλλά μείναμε μέσα μέχρι το τέλος. Είναι θετικό και το κρατάω, κόντρα σε δυσκολίες και στα δικά μας λάθη. Τα τελευταία, τα ελέγχουμε. Άλλα πράγματα, όχι, όμως δεν θέλω να το συζητήσω. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να βελτιωθούμε κόντρα στην Τσεντεβίτα. Έχουμε την αυτοπεποίθηση για να μπούμε στο παρκέ και να διεκδικήσουμε τη νίκη».