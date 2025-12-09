Πανιώνιος: Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι φιλάθλοι του που κρατήθηκαν στην Τουρκία
Ο Πανιώνιος, ηττήθηκε από την Μπεσίκτας με 101-83 για την 9η αγωνιστικής του Eurocup, ωστόσο η αναμέτρηση επισκιάστηκε από την κράτηση δύο φίλων της ομάδας της Νέας Σμύρης στην Τουρκία.
Πιο συγκεκριμένα, μετά τη λήξη του αγώνα, δύο οπαδοί του Πανιωνίου, οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, με τις κατηγορίες πως έκαναν άσεμνες χειρονομίες στους φίλους της Μπεσίκτας. Έπειτα, μεφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αποκορύφωμα να τους κρατήσουν τα κινητά αλλά και τα διαβατήριά τους.
Ωστόσο, η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος για τους Έλληνες φιλάθλους, αφού όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Πανιώνιος επέστρεψαν σήμερα (09/12) στη χώρα μας.
