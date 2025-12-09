Η βαθμολογία στον όμιλο του Πανιωνίου μετά την 9η σερί ήττα στο EuroCup

Πανιώνιος: Η βαθμολογία μετά την 9η σερί ήττα στο EuroCup
Ο Πανιώνιος αγνοεί τη νίκη στο EuroCup από την πρεμιέρα (1/10), φτάνοντας τις εννιά σερί ήττες στη διοργάνωση.
Ο Πανιώνιος έφυγε ηττημένος από την έδρα της Kέμνιτζ (73-68), μολονότι προηγήθηκε με 13 πόντους λίγο πριν από το φινάλε της τρίτης περιόδου.
Ο «Ιστορικός» πέτυχε μόλις τέσσερις πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, γνωρίζοντας την ένατη συνεχόμενη ήττα στο EuroCup, παραμένοντας στην τελευταία θέση της κατάταξης στο Group B με ρεκόρ 1-9.
Αποτελέσματα-10η αγωνιστική
Τρίτη 9/12
- Μπεσίκτας-Λιετκαμπέλις 94-85
- Kέμνιτζ-Πανιώνιος 73-68
- 20:30 Μπουργκ-Τρέντο
Τετάρτη 10/12
- 20:00 Ουλμ-Τουρκ Τέλεκομ
- 20:00 Μπουντούτσνοστ-Λόντον Λάιονς
Κατάταξη
- Μπουργκ 8-1
- Μπεσίκτας 8-2
- Τουρκ Τέλεκομ 6-3
- Μπουντούτσνοστ 6-3
- Λόντον Λάιονς 4-5
- Τρέντο 4-5
- Ουλμ 4-5
- Kέμνιτζ 4-6
- Λιετκαμπέλις 2-8
- Πανιώνιος 1-9
Επόμενη αγωνιστική (11η)
Τρίτη 16/12
- 19:00 Λιετκαμπέλις-Kέμνιτζ
- 21:00 Τρέντο-Μπουντούτσνοστ
Τετάρτη 17/12
- 18:00 Τουρκ Τέλεκομ-Μπουργκ
- 19:30 Πανιώνιος-Ουλμ
- 21:30 Λόντον Λάιονς-Μπεσίκτας
