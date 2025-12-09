Η βαθμολογία στον όμιλο του Πανιωνίου μετά την 9η σερί ήττα στο EuroCup

Ο Πανιώνιος αγνοεί τη νίκη στο EuroCup από την πρεμιέρα (1/10), φτάνοντας τις εννιά σερί ήττες στη διοργάνωση.

Ο Πανιώνιος έφυγε ηττημένος από την έδρα της Kέμνιτζ (73-68), μολονότι προηγήθηκε με 13 πόντους λίγο πριν από το φινάλε της τρίτης περιόδου.

Ο «Ιστορικός» πέτυχε μόλις τέσσερις πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, γνωρίζοντας την ένατη συνεχόμενη ήττα στο EuroCup, παραμένοντας στην τελευταία θέση της κατάταξης στο Group B με ρεκόρ 1-9.

Αποτελέσματα-10η αγωνιστική

Τρίτη 9/12

Τετάρτη 10/12

20:00 Ουλμ-Τουρκ Τέλεκομ

20:00 Μπουντούτσνοστ-Λόντον Λάιονς

Κατάταξη

Μπουργκ 8-1 Μπεσίκτας 8-2 Τουρκ Τέλεκομ 6-3 Μπουντούτσνοστ 6-3 Λόντον Λάιονς 4-5 Τρέντο 4-5 Ουλμ 4-5 Kέμνιτζ 4-6 Λιετκαμπέλις 2-8 Πανιώνιος 1-9

Επόμενη αγωνιστική (11η)

Τρίτη 16/12

19:00 Λιετκαμπέλις-Kέμνιτζ

21:00 Τρέντο-Μπουντούτσνοστ

Τετάρτη 17/12