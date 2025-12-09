Ο Στέφεν Μπράουν παραμένει αμφίβολος, ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Πριεβίζντα για τη δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει την αναμέτρησης με την Πριεβίζντα (10/12 - 20:15), για τη δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup.

Ο Στέφεν Μπράουν ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα θεραπείας και είναι αμφίβολος για την αυριανή αναμέτρηση με τον Γιούρι Ζντοβτς να μην μπορεί να υπολογίζει ακόμα στον Αμερικανό, ενώ η κατάτστασή του θα επαναεκτιμηθεί και αύριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Σε ρυθμούς Ευρώπης κινείται πλέον ο ΠΑΟΚ, με την προετοιμασία της ομάδας μας να είναι σε φουλ ρυθμούς, για το πρώτο παιχνίδι στη δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup.

Στο εναρκτήριο παιχνίδι στους «16» της διοργάνωσης ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αυτή την Τετάρτη (10/12 στις 20:15) την BC Prievidza από την Σλοβακία. Η σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και προπόνηση με έμφαση στην τακτική από τον Coach Jure Zdovc.

Πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε ο Stephen Brown, η κατάσταση του οποίου θα επανεκτιμηθεί αύριο».