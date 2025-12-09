Ο Κολοσσός μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ράιαν Τέιλορ που επέστη κάταγμα στο μετατάρσιο αναζητά ήδη έναν παίκτη για την περιφερειακή του γραμμή.

Νοκ άουτ για δυο περίπου μήνες θα μείνει ο Ράιαν Τέιλορ του Κολοσσού, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι αρχικοί φόβοι που υπήρχαν και αποκάλυψε το Gazzetta και ο παίκτης υπέστη τελικά κάταγμα στο μετατάρσιο!

Κολοσσός: Φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του Τέιλορ

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ μετά την αξονική τομογραφία που υποβλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (8/12) διαπιστώθηκε πως έχει κάταγμα και αυτή η εξέλιξη αναγκάζει πλέον τον Χαβιέ Καράσκο να βγει άμεσα στην αγορά για να βρει τον αντικαταστάτη του, καθώς μετά το ρεπό και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, έχει δυο αγώνες «φωτιά» με το Μαρούσι και τη Μύκονο.

Το καλό για τους «θαλασσί» είναι πως δεν χρειάζεται να λειτουργήσουν υπό πίεση, καθώς έχουν μια εβδομάδα μπροστά τους για να τον βρουν και να έρθει ώστε να πάρει χρόνο κόντρα στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια να είναι πανέτοιμος για τους δυο αγώνες που είναι πολύ σημαντικοί στον δρόμο για την υλοποίηση του στόχου της παραμονής στην κατηγορία.

Βέβαια, η εξέλιξη αυτή με τον Τέιλορ υποχρεώνει τον Καράσκο να είναι στην αγορά για δυο παίκτες, καθώς έψαχνε ήδη έναν πόιντ γκαρντ για να συμπληρώσει τον Άντριου Γκάουντλοκ.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Κολοσσός αναφέρει:



«Η ΚΑΕ Κολοσσός ενημερώνει πως ο αθλητής μας Ράιαν Τέιλορ υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Ο παίκτης θα παραμείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες, ακολουθώντας το απαραίτητο πρόγραμμα αποκατάστασης. Ευχόμαστε στον Ράιαν ομαλή αποθεραπεία και γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητά του».

