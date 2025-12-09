Ο Πανιώνιος «δοκιμάζεται» στην έδρα της Κέμνιτζ (9/12, 20:00) για την 10η αγωνιστική του Eurocup.

Μετά την συντριβή στο «Telekom Center Athens» από τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Πανιώνιος προσπαθεί να... μαζέψει τα κομμάτια του και να επικεντρωθεί στην ευρωπαϊκή του υποχρέωση με αντίπαλο την Κέμνιτζ στο «Messe Chemnitz» χωρητικότητας 7.000 θεατών.

Οι «κυανέρυθροι» έχουν μόλις μία νίκη στο Eurocup και αυτή απέναντι στην... γερμανική ομάδα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και δη πριν από δύο μήνες! Έκτοτε έχουν μετρήσει οκτώ σερί ήττες με αποτέλεσμα να βρεθούν στην τελευταία θέση του Β' ομίλου της διοργάνωσης με ρεκόρ 1-8. Αντίστοιχα η Κέμνιτζ έχει 3-6 ρεκόρ και παραμένει στο παιχνίδι της διεκδίκησης της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Η αποστολή του Πανιωνίου ταξίδεψε στην Γερμανία χωρίς τον Γιώργο Τσαλμπούρη, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο. Και κρίθηκε προτιμότερο να μην αγωνιστεί για προληπτικούς -περισσότερο- λόγους.

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 20:30 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Novasports Prime.