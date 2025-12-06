O Ζίζιτς ήταν κυρίαρχος απέναντι στον Πανιώνιο και αναδείχτηκε MVP στο EuroCup

Πανιώνιος: O Ζίζιτς αναδείχτηκε MVP στο EuroCup
Ο Άντε Ζίζιτς έκανε τη διαφορά για την Μπεσίκτας απέναντι στον Πανιώνιο, συνδυάζοντας τη νίκη της ομάδας του με την ανάδειξή του σε MVP της 9ης αγωνιστικής του EuroCup.
Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης επικράτησε με 101-83, με τον Ζίζιτς να σημειώνει career-high στη διοργάνωση, πετυχαίνοντας 18 πόντους (6/8 δίποντα, 6/9 βολές). Παράλληλα, κατέβασε 13 ριμπάουντ, έκανε 2 κλεψίματα και κέρδισε 9 φάουλ, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.
Η Μπεσίκτας συνεχίζει από τη δεύτερη θέση του Group B του EuroCup, με απολογισμό επτά νικών και δύο ηττών. Όσον αφορά τον Ζίζιτς, ο Κροάτης σέντερ μετρά έως τώρα 11.4 πόντους, 7.4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε εννέα συμμετοχές στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της Euroleague Basketball.
Εξάλλου, ο Πανιώνιος τοποθετήθηκε επίσημα σχετικά με όσα συνέβησαν και συνεχίζουν να συμβαίνουν μέχρι και το πρωί του Σαββάτου (6/12), αναφορικά με την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι φίλοι της ομάδας στην Τουρκία. Συγκεκριμένα, μετά την αναμέτρηση απέναντι στην Μπεσίκτας, δύο φίλοι του Πανιωνίου κρατούνται σε νοσοκομείο, χωρίς τα κινητά τους και τα διαβατήριά τους.
Ο πρόεδρος της ομάδας, σε συνεργασία με το Προξενείο και με τη συνδρομή της Μπεσίκτας, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, προσπαθεί να δώσει ένα οριστικό τέλος στην κατάσταση.
