Ο Πανιώνιος δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπεσίκτας, γνωρίζοντας την 8η σερί ήττα του στο φετινό EuroCup με 101-83.
Ο Ιστορικός για τρία δεκάλεπτα ήταν για τα καλά μέσα στην αναμέτρηση, όμως στο τέταρτο δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ξέφρενο ρυθμό της Μπεσίκτας, η οποία με ένα 11-0 ξέφυγε και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.
Αυτό το αποτέλεσμα ανεβάζει την Μπεσίκτας στο 7-2, ενώ ο Πανιώνιος υποχωρεί στο 1-8.
Μπεσίκτας - Πανιώνιος: Το ματς
Ο Πανιώνιος ήταν εξαιρετικά άστοχος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με την Μπεσίκτας να βρίσκει την ευκαιρία να ξεφύγει γρήγορα με 12 πόντους (18-6, 4'). Κάπου εκεί ο Ιστορικός πήρε τα πάνω του και με τον Τσαλμπούρη να βρίσκει σκορ από μακριά, μείωσε ακόμη και στους 4 (24-20, 9'), πριν ο Αρσλάν κάνει το 27-20.
Ο Τσαλμπούρης κρατούσε σχεδόν μόνος του τον Πανιώνιο, που όμως βρέθηκε ξανά πίσω με διψήφια τιμή (47-36, 17'). Το ημίχρονο έκλεισε στο 55-46, ενώ στο 22' το σκορ έγινε 60-46. Κάπου εκεί ο Πανιώνιος αντέδρασε και πάλι. Με τον Γόντικα να δίνει πολύτιμες λύσεις, η διαφορά ολοένα και έπεφτε, με το σκορ στο 30' να γίνεται 73-70.
Ο Γουότσον έκανε το σκορ 78-74 στο 32', όμως στην συνέχεια οι Κυανέρυθροι κατέρρευσαν. Ένα σερί 11-0 έκανε το σκορ 89-74 για την Μπεσίκτας στο 36'. Ουσιαστικά τα πάντα είχαν τελειώσει πλέον για τον Πανιώνιο, ο οποίος εν τέλει γνώρισε την ήττα με 101-83.
Ο MVP: Ο Άντε Ζίζιτς σταμάτησε στους 18 πόντους και στα 13 ριμπάουντ, ενώ συγκέντρωσε 36 βαθμούς στην αξιολόγηση.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γιώργος Τσαλμπούρης ήταν εξαιρετικός, έχοντας 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 29 στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπεσίκτας είχε 14 εύστοχα τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 27-20, 55-46, 73-70, 101-83
|Besiktas GAIN Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|Head coach: Dusan Alimpijevic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|J. Mathews *
|18:29
|15
|2/2
|100.0%
|2/2
|100.0%
|3/7
|42.9%
|2/2
|100.0%
|0
|2
|2
|4
|4
|3
|3
|0
|17
|17
|1
|D. Dotson *
|23:28
|11
|3/5
|60.0%
|3/5
|60.0%
|1/4
|25.0%
|2/2
|100.0%
|1
|5
|6
|6
|3
|1
|0
|1
|17
|17
|4
|I. Kamagate
|13:04
|6
|3/4
|75.0%
|3/4
|75.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|6
|6
|6
|B. Ugurlu
|19:34
|13
|5/5
|100.0%
|5/5
|100.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|7
|1
|2
|0
|0
|20
|20
|7
|Y. Arslan
|20:07
|8
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|2
|0
|6
|6
|9
|C. Morgan *
|24:07
|16
|1/4
|25.0%
|1/4
|25.0%
|4/6
|66.7%
|2/2
|100.0%
|1
|6
|7
|2
|4
|2
|1
|0
|19
|19
|11
|B. Lemar
|20:39
|3
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/2
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0
|0
|0
|4
|3
|1
|0
|2
|-1
|-1
|12
|C. Kus
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|E. Adiguzel
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|A. Brown *
|17:43
|6
|0/3
|0.0%
|0/3
|0.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|3
|1
|2
|0
|0
|4
|4
|33
|V. Brown
|17:23
|5
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|2
|3
|3
|41
|A. Zizic *
|25:26
|18
|6/8
|75.0%
|6/8
|75.0%
|0/0
|0.0%
|6/9
|66.7%
|7
|6
|13
|0
|9
|1
|2
|0
|36
|36
|TOTAL
|200:00
|101
|23/36
|63.9%
|23/36
|63.9%
|14/32
|43.8%
|13/17
|76.5%
|11
|28
|39
|27
|18
|14
|8
|4
|1
|128
|Panionios Cosmorama Travel Athens
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|Head coach: Ilias Zouros
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|N. Watson *
|16:29
|9
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|0
|4
|1
|0
|0
|3
|1
|S. Lemon *
|26:44
|8
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|2
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|M. Starks *
|26:08
|10
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|7
|1
|6
|0
|0
|6
|3
|G. Papas
|17:52
|7
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|3
|1
|1
|2
|0
|12
|7
|G. Tsalmpouris
|20:44
|20
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|4/4
|100%
|2/2
|100%
|1
|6
|7
|0
|0
|0
|2
|0
|29
|11
|M. Lewis
|14:30
|7
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|2
|0
|2
|0
|10
|25
|K. Gontikas
|23:31
|9
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|7/7
|100%
|3
|2
|5
|0
|2
|1
|1
|0
|14
|33
|T. Wahl
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|J. Kreuser *
|17:06
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|1
|1
|0
|40
|J. Hands *
|20:54
|11
|2/6
|33.3%
|2/6
|33.3%
|1/5
|20%
|4/4
|100%
|0
|6
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|11
|41
|A. Patrikis
|02:10
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-2
|88
|N. Gkikas
|13:52
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|-2
|Team
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|TOTAL
|200
|83
|19/36
|52.8%
|19/36
|52.8%
|9/25
|36%
|18/19
|94.7%
|6
|22
|28
|18
|17
|14
|9
|1
|88
