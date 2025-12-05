Μπεσίκτας - Πανιώνιος 101-83: Νέα ήττα για τον Ιστορικό στο EuroCup

Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Πανιώνιος δεν τα κατάφερε στην Πόλη, με τον Ιστορικό να γνωρίζει την ήττα απέναντι στην Μπεσίκτας με 101-83.

Ο Πανιώνιος δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπεσίκτας, γνωρίζοντας την 8η σερί ήττα του στο φετινό EuroCup με 101-83.

Ο Ιστορικός για τρία δεκάλεπτα ήταν για τα καλά μέσα στην αναμέτρηση, όμως στο τέταρτο δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ξέφρενο ρυθμό της Μπεσίκτας, η οποία με ένα 11-0 ξέφυγε και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Αυτό το αποτέλεσμα ανεβάζει την Μπεσίκτας στο 7-2, ενώ ο Πανιώνιος υποχωρεί στο 1-8.

Μπεσίκτας - Πανιώνιος: Το ματς

Ο Πανιώνιος ήταν εξαιρετικά άστοχος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με την Μπεσίκτας να βρίσκει την ευκαιρία να ξεφύγει γρήγορα με 12 πόντους (18-6, 4'). Κάπου εκεί ο Ιστορικός πήρε τα πάνω του και με τον Τσαλμπούρη να βρίσκει σκορ από μακριά, μείωσε ακόμη και στους 4 (24-20, 9'), πριν ο Αρσλάν κάνει το 27-20.

 

Ο Τσαλμπούρης κρατούσε σχεδόν μόνος του τον Πανιώνιο, που όμως βρέθηκε ξανά πίσω με διψήφια τιμή (47-36, 17'). Το ημίχρονο έκλεισε στο 55-46, ενώ στο 22' το σκορ έγινε 60-46. Κάπου εκεί ο Πανιώνιος αντέδρασε και πάλι. Με τον Γόντικα να δίνει πολύτιμες λύσεις, η διαφορά ολοένα και έπεφτε, με το σκορ στο 30' να γίνεται 73-70.

Ο Γουότσον έκανε το σκορ 78-74 στο 32', όμως στην συνέχεια οι Κυανέρυθροι κατέρρευσαν. Ένα σερί 11-0 έκανε το σκορ 89-74 για την Μπεσίκτας στο 36'. Ουσιαστικά τα πάντα είχαν τελειώσει πλέον για τον Πανιώνιο, ο οποίος εν τέλει γνώρισε την ήττα με 101-83.

Ο MVP: Ο Άντε Ζίζιτς σταμάτησε στους 18 πόντους και στα 13 ριμπάουντ, ενώ συγκέντρωσε 36 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γιώργος Τσαλμπούρης ήταν εξαιρετικός, έχοντας 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 29 στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπεσίκτας είχε 14 εύστοχα τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 55-46, 73-70, 101-83

Besiktas GAIN IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
Head coach: Dusan AlimpijevicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0J. Mathews *18:29152/2100.0%2/2100.0%3/742.9%2/2100.0%022443301717
1D. Dotson *23:28113/560.0%3/560.0%1/425.0%2/2100.0%156631011717
4I. Kamagate13:0463/475.0%3/475.0%0/00.0%0/00.0%0110100166
6B. Ugurlu19:34135/5100.0%5/5100.0%1/250.0%0/00.0%134712002020
7Y. Arslan20:0781/250.0%1/250.0%2/366.7%0/00.0%0110212066
9C. Morgan *24:07161/425.0%1/425.0%4/666.7%2/2100.0%167242101919
11B. Lemar20:3931/250.0%1/250.0%0/20.0%1/250.0%00043102-1-1
12C. Kus00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
19E. Adiguzel00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
21A. Brown *17:4360/30.0%0/30.0%2/450.0%0/00.0%0333120044
33V. Brown17:2351/1100.0%1/1100.0%1/425.0%0/00.0%1011210233
41A. Zizic *25:26186/875.0%6/875.0%0/00.0%6/966.7%7613091203636
TOTAL200:0010123/3663.9%23/3663.9%14/3243.8%13/1776.5%112839271814841128

Panionios Cosmorama Travel AthensFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
Head coach: Ilias ZourosMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0N. Watson *16:2994/666.7%4/666.7%0/00%1/250%011041003
1S. Lemon *26:4483/475%3/475%0/30%2/2100%022222005
2M. Starks *26:08102/540%2/540%2/540%0/00%011716006
3G. Papas17:5271/1100%1/1100%1/250%2/2100%0223112012
7G. Tsalmpouris20:44203/560%3/560%4/4100%2/2100%1670002029
11M. Lewis14:3072/366.7%2/366.7%1/250%0/00%0221202010
25K. Gontikas23:3191/425%1/425%0/00%7/7100%3250211014
33T. Wahl00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
34J. Kreuser *17:0621/1100%1/1100%0/20%0/00%000031110
40J. Hands *20:54112/633.3%2/633.3%1/520%4/4100%0663201011
41A. Patrikis02:1000/10%0/10%0/00%0/00%00000001-2
88N. Gkikas13:5200/00%0/00%0/20%0/00%00020200-2
Team202002
TOTAL2008319/3652.8%19/3652.8%9/2536%18/1994.7%622281817149188

     

