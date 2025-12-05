Ο Πανιώνιος δεν τα κατάφερε στην Πόλη, με τον Ιστορικό να γνωρίζει την ήττα απέναντι στην Μπεσίκτας με 101-83.

Ο Πανιώνιος δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπεσίκτας, γνωρίζοντας την 8η σερί ήττα του στο φετινό EuroCup με 101-83.

Ο Ιστορικός για τρία δεκάλεπτα ήταν για τα καλά μέσα στην αναμέτρηση, όμως στο τέταρτο δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ξέφρενο ρυθμό της Μπεσίκτας, η οποία με ένα 11-0 ξέφυγε και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Αυτό το αποτέλεσμα ανεβάζει την Μπεσίκτας στο 7-2, ενώ ο Πανιώνιος υποχωρεί στο 1-8.

Μπεσίκτας - Πανιώνιος: Το ματς

Ο Πανιώνιος ήταν εξαιρετικά άστοχος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με την Μπεσίκτας να βρίσκει την ευκαιρία να ξεφύγει γρήγορα με 12 πόντους (18-6, 4'). Κάπου εκεί ο Ιστορικός πήρε τα πάνω του και με τον Τσαλμπούρη να βρίσκει σκορ από μακριά, μείωσε ακόμη και στους 4 (24-20, 9'), πριν ο Αρσλάν κάνει το 27-20.

Ο Τσαλμπούρης κρατούσε σχεδόν μόνος του τον Πανιώνιο, που όμως βρέθηκε ξανά πίσω με διψήφια τιμή (47-36, 17'). Το ημίχρονο έκλεισε στο 55-46, ενώ στο 22' το σκορ έγινε 60-46. Κάπου εκεί ο Πανιώνιος αντέδρασε και πάλι. Με τον Γόντικα να δίνει πολύτιμες λύσεις, η διαφορά ολοένα και έπεφτε, με το σκορ στο 30' να γίνεται 73-70.

Ο Γουότσον έκανε το σκορ 78-74 στο 32', όμως στην συνέχεια οι Κυανέρυθροι κατέρρευσαν. Ένα σερί 11-0 έκανε το σκορ 89-74 για την Μπεσίκτας στο 36'. Ουσιαστικά τα πάντα είχαν τελειώσει πλέον για τον Πανιώνιο, ο οποίος εν τέλει γνώρισε την ήττα με 101-83.

Ο MVP: Ο Άντε Ζίζιτς σταμάτησε στους 18 πόντους και στα 13 ριμπάουντ, ενώ συγκέντρωσε 36 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γιώργος Τσαλμπούρης ήταν εξαιρετικός, έχοντας 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 29 στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπεσίκτας είχε 14 εύστοχα τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 55-46, 73-70, 101-83

Besiktas GAIN Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR Head coach: Dusan Alimpijevic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 J. Mathews * 18:29 15 2/2 100.0% 2/2 100.0% 3/7 42.9% 2/2 100.0% 0 2 2 4 4 3 3 0 17 17 1 D. Dotson * 23:28 11 3/5 60.0% 3/5 60.0% 1/4 25.0% 2/2 100.0% 1 5 6 6 3 1 0 1 17 17 4 I. Kamagate 13:04 6 3/4 75.0% 3/4 75.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 6 6 6 B. Ugurlu 19:34 13 5/5 100.0% 5/5 100.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 3 4 7 1 2 0 0 20 20 7 Y. Arslan 20:07 8 1/2 50.0% 1/2 50.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0 1 1 0 2 1 2 0 6 6 9 C. Morgan * 24:07 16 1/4 25.0% 1/4 25.0% 4/6 66.7% 2/2 100.0% 1 6 7 2 4 2 1 0 19 19 11 B. Lemar 20:39 3 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 0 0 0 4 3 1 0 2 -1 -1 12 C. Kus 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 E. Adiguzel 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 A. Brown * 17:43 6 0/3 0.0% 0/3 0.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0 3 3 3 1 2 0 0 4 4 33 V. Brown 17:23 5 1/1 100.0% 1/1 100.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 1 0 1 1 2 1 0 2 3 3 41 A. Zizic * 25:26 18 6/8 75.0% 6/8 75.0% 0/0 0.0% 6/9 66.7% 7 6 13 0 9 1 2 0 36 36 TOTAL 200:00 101 23/36 63.9% 23/36 63.9% 14/32 43.8% 13/17 76.5% 11 28 39 27 18 14 8 4 1 128