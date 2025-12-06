ΚΑΕ Πανιώνιος: «Έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να λήξει με αίσιο τρόπο η ταλαιπωρία των φιλάθλων μας»

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος, που προσπαθεί να βρει λύση στην ταλαιπωρία των φίλων της μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μπεσίκτας.

Η ΚΑΕ Πανιώνιος τοποθετήθηκε επίσημα, σχετικά με τα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν ακόμα και το πρωί του Σαββάτου, με την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι φίλοι του στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, μετά την αναμέτρηση του EuroCup απέναντι στην Μπεσίκτας, δύο φίλοι του Πανιωνίου κρατούνται στο νοσοκομείο, δίχως κινητά και διαβατήρια. Με τον Πρόεδρο της ομάδας, σε συνεργασία με το Προξενείο, να προσπαθεί να δώσει ένα τέλος, έχοντας όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, τη βοήθεια της Μπεσίκτας.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Ανακοίνωση ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel

Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες της και την ευγνωμοσύνη της στους ηρωικούς φιλάθλους που για ακόμα μια φορά έκαναν πολλά χιλιόμετρα μόνο και μόνο για να βρεθούν δίπλα στον Ιστορικό.

Θέλουμε να εκφράσουμε όμως και τη λύπη μας για την ταλαιπωρία που πέρασαν και η οποία για μερικούς δεν έχει λήξει ακόμα, εντελώς αναίτια.

Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel έχει ήδη κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και έχει ανοιχτή επικοινωνία με το ελληνικό προξενείο, έχοντας και την αρωγή της Besiktas, ώστε να λήξει αυτή η ταλαιπωρία με αίσιο τρόπο το συντομότερο δυνατό».