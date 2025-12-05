Ζούρος: «Αρχίσαμε να βελτιωνόμαστε, είναι μακρύς ο δρόμος»

Ο Ηλίας Ζούρος στάθηκε στη βελτίωση που έδειξε ο Πανιώνιος απέναντι στη Μπεσίκτας.

Ο Πανιώνιος ήταν ανταγωνιστικός απέναντι στη Μπεσίκτας για τρία δεκάλεπτα, όμως κατέρρευσε στο τέταρτο, γνωρίζοντας την ήττα με 101-83 για την 9η αγωνιστική του EuroCup.

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Ζούρος ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση με τη Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη: «Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στη Μπεσίκτας για τη νίκη. Ήταν πολύ επιθετικοί μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θέλω να συγχαρώ και τους παίκτες μου, γιατί θα έλεγα ότι παίξαμε δυνατά και καλά για τριάντα λεπτά και ίσως παραπάνω.

Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να μείνουμε στο ίδιο επίπεδο, επιθετικά και αμυντικά. Πάντως, ήταν μια καλή προσπάθεια, αρχίσαμε να βελτιωνόμαστε. Είναι μακρύς ο δρόμος, αλλά για εμάς είναι σημαντικό το ελληνικό πρωτάθλημα. Για κάποια άλλα πράγματα που ήταν άσχημα —και δεν εννοώ τους διαιτητές— θα υπάρξει επίσημη θέση από την ομάδα για τα παράπονά μας».

Πλέον ο Πανιώνιος έχει μπροστά του την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (7/12, 16:00), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.