Άρης: Κινδυνεύει να «χάσει» τέσσερις νέους παίκτες μέσα σε ένα καλοκαίρι!

Το Gazzetta εξηγεί πως τα αλόγιστα χρήματα που προσφέρουν τα κολέγια της Αμερικής σε συνδυασμό με το βαθύ και το πολύ ποιοτικό ρόστερ των «κιτρινόμαυρων» για την απαιτητική νέα σεζόν, είναι πιθανό να κοστίσει στο αναπτυξιακό κομμάτι.

Μπαίνουμε απευθείας στο «ψητό» γιατί το ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου είναι φρέσκο και «ζεματάει». Ο 18χρονος Χιώτης διεθνής forward του Άρη, ολοκλήρωσε το Eurobasket των εφήβων ως η πιο ευχάριστη υποσχόμενη «νότα» της ελληνικής ομάδας που κατέλαβε την 6η θέση.

Ως πρώτος σκόρερ (μ.ο. 17,1π.), ριμπάουντερ (8,0ρ.) αλλά και σε αξιολόγηση (19,4) της «γαλανόλευκης» στην διοργάνωση που ολοκληρώθηκε στο Τρεντίνο της Ιταλίας, ο παίκτης που ο «αυτοκράτωρ» απέκτησε ως επένδυση πριν από 3 χρόνια από τον ΒΑΟΛ Χίου, σύμφωνα με πηγές του Gazzetta από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον δύο αξιοσέβαστων κολεγιακών προγραμμάτων (το ένα είναι από το Τέξας).

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι και οι δύο οργανισμοί του NCAA επιθυμούν να τον εντάξουν άμεσα στα ρόστερ τους, γιατί βλέπουν στο πρόσωπό του μία πολύ αξιόλογη προοπτική, έχουν κάνεις γνωστές τις οικονομικές προθέσεις τους και μάλιστα, η μεγαλύτερη από τις δύο ανεπίσημες προτάσεις, αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 700.000 δολαρίων.

Ο «Χάτζη» που τον περασμένο μήνα έκλεισε τα 18 του χρόνια και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο για 3+1 χρόνια (με συνολικές αποδοχές 450.000 Ευρώ στην 4ετία) θα επιστρέψει με την αποστολή την Δευτέρα (03/08) και αυτομάτως μαζί με τον εκπρόσωπό του θα μπει σε διαδικασία συζητήσεων.

Όπως γίνεται αντιληπτό και από τα δεδομένα που έχει στα χέρια του μέχρι στιγμής, το ενδεχόμενο να παρει την απόφαση της «ξενιτιάς» δεν μοιάζει καθόλου απίθανο, αν και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία με την ΚΑΕ Άρης, ώστε να «παγώσει» το συμβόλαιό του (όπως έγινε πέρυσι με τον Αβδάλα και τον Σαμοντούροβ φέτος στον Παναθηναϊκό).

Ο Χατζηλάμπρου είναι ο μόνος εκ των ταλαντούχων «μικρών» της ομάδας, που ο νέος προπονητής, Βασίλης Σπανούλης, είχε επιλέξει για την πρώτη ομάδα ενόψει της ερχόμενης σεζόν και μάλιστα μετά την σκληρή δουλειά που έκανε τους τελευταίους μήνες (έβαλε 5 μυϊκά κιλά) αλλά και τις πρόσφατες εξαιρετικές του εμφανίσεις, είχε αποφασίσει να του δώσει και χρόνο στα παιχνίδια της Stoiximan GBL.

Τώρα, όμως, τα πράγματα ενδεχομένως να αλλάξουν και αν το σενάριο της μετακόμισης του ψιλόλιγνου δεινού σκόρερ στην Αμερική ευωδοθεί, τότε ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης θα βρεθεί (άθελά του) στην δυσάρεστη θέση να έχει «χάσει» τέσσερις φερέλπιδες παίκτες μέσα σε μία off season.

Πέρα από τον Χατζηλάμπρου, ο λόγος για τον Παναγιώτη Λέφα (αποκτήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, αφότου έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ), που «έσυρε πρώτος τον χορό», υπογραφοντας για την νέα σεζόν στο Αϊόνα της Νέας Υόρκης (το κολέγιο του Ρικ Πιτίνο πριν αναλάβει το Σεντ Τζονς), τον Βασίλη Καζαμία, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός στην βελγική Λεουβέν (Μπέαρς) και εσχάτως τον Βασίλη Πουρλίδα, που συμφώνησε με το Νορθ Καρολάινα A&T Στέιτ (εκεί παίζει ο Στράτος Καλλιοντζής, ενώ πέρασε για μία διετία πέρασε με μεγάλη επιτυχία και ο Νίκος Χιτικούδης, ο οποίος πλέον είναι στο Εξέιβιερ).

Οι τρεις πρώτοι είχαν παίξει στην ίδια πεντάδα σε μεγάλο μέρος της 4ης περιόδου στο πλαίσιο της περυσινής αναμέτρησης του Άρη με το Αμβούργο στο Eurocup (και μάλιστα είχαν αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις).

Ο τελευταίος που αποκτήθηκε πριν από τρία χρόνια από τον Ζαφειράκη Νάουσας και ήταν δανεικός στους Μαχητές Πεύκων (μ.ο. 6,0π., 2,4ρ., 2,8ασ. με 63,1% διπ. σε 20,7’ & 29αγ.), έκανε μία πολύ ενθαρρυντική rookie σεζόν στην Elite League (προκάλεσε μεγάλη απορία η απουσία από την προετοιμασία της Εθνικής Νέων) και «εξαργύρωσε» πρόσφατα τις καλές του εμφανίσεις με μία αναπροσαρμογή κι επέκταση του συμβολαίου του.

Αν τελικά φύγουν και οι τέσσερις, ο Άρης θα έχει «χάσει» προσωρινά τέσσερις παίκτες με σημαντική επενδυτική αξία στο μπασκετικό χρηματιστήριο. Το ζητούμενο αν τελικά η συγκεκριμένη εξέλιξη θα αποβεί σε καλό ή όχι. Αν οι παίκτες βρουν χρόνο στο εξωτερικό, «ψηθούν» και σε λίγα χρόνια επιστρέψουν πιο έτοιμοι, τότε θα είναι διπλά κερδισμένος γιατί θα έχει τα δικαιώματά τους.

Αν όχι, τότε θα τους έχει χάσει από τα χέρια του, χωρίς να μπορέσει να ελέγξει την αναπτυξιακή τους πορεία. Ο χρόνος θα δείξει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο ανήκει στα αναπόφευκτα σημεία των καιρών, που σίγουρα ευνοούν την τσέπη των αθλητών και πλήττουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των ομάδων... Και τα πράγματα, σε αυτό το κομμάτι, θα γίνονται ολοένα και χειρότερα!



