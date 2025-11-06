Ο Μπράις Τζόουνς ήταν ο MVP της 6ης αγωνιστικής του EuroCup, μαζί με τους Τζάρεντ Χάρπερ και Τζέιμς Κάρνικ.

Το βραβείο του MVP της 6ης αγωνιστικής του Eurocup, μοιράστηκε ο Μπράις Τζόουνς του Άρη μαζί με τον Τζάρεντ Χάρπερ και τον Τζέιμς Κάρνικ.

Οι τρεις τους, μαζέψανε συνολικά 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, με τον Αμερικανό γκαρντ του Άρη να σημειώνει ρεκόρ καριέρας στο ματς κόντρα στην Σλασκ Βρότσλαβ, έχοντας 28 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο ίδιος είχε κατακτήσει το ίδιο βραβείο και στην πρώτη αγωνιστική του Eurocup. Όσον αφορά τους Χάρπερ και Κάρνικ, ο πρώτος στη νίκη της Χάποελ Ιερουσαλήμ επί της Μπαχτσεσεχίρ, σκόραρε 27 πόντους, με 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Στην αντίπερα όχθη, ο παίκτης της Νεπτούνας, πραγματοποίησε εξίσου μεγάλη βραδιά, κόντρα στη Μανρέσα, με 25 πόντους, 13 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.