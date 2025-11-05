Ιγκόρ Μίλιτσιτς: «Παίξαμε καλή άμυνα αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει να αλλάξουμε»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν χάρηκε ιδιαιτέρως την επιστροφή του Άρη στις νίκες καθώς εμφανίστηκε περισσότερο προβληματισμένος για την αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας του στην τελευταία περίοδο.

Το επιμέρους σκορ 18-34 στην τελευταία περίοδο ενόχλησε αρκετά τον 49χρονο τεχνικό του Άρη ο οποίος μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου είπε ότι… «είδα δύο ομάδες, βλέποντας τη δική μου. Μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι για την αμυντική πρόοδο στο πρώτο ημίχρονο αλλά δείξαμε εντελώς διαφορετικά στοιχεία στο δεύτερο. Με προβληματίζει το γεγονός ότι ο αντίπαλος πήρε 18 επιθετικά ριμπάουντ. Δεν κατάλαβα γιατί παίξαμε έτσι όπως παίξαμε στην τελευταία περίοδο. Είναι κάτι που πρέπει να αλλάξουμε. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν εξαιρετική στην άμυνα, έχοντας πάθος κάνοντας ένα βήμα στο να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου μας. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», είπε.

Εκεί ρωτήθηκε για τη συμπεριφορά της τελευταίας περιόδου και το ότι η ομάδα του παράτησε το παιχνίδι. «Νομίζω ότι ακόμη και στο τρίτο δεκάλεπτο παίξαμε καλή άμυνα, έχοντας τον έλεγχο στις κατοχές.. Όλ’ αυτά σταμάτησαν στην τελευταία περίοδο. Είχαμε μια πνευματική κατάρρευση και δεν θέλω να το βλέπω. Όταν κάτι πάει στραβά, δεν θέλω να πηγαίνουν λάθος τα πάντα στο παιχνίδι. Πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας. Είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε και στις προπονήσεις. Να έχουμε την ίδια ένταση και συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια ενός αγώνα. Ακόμη κι αν χάσουμε, αν έχουμε αυτά τα στοιχεία θα είμαι ικανοποιημένος. Πρέπει να ελέγχουμε τις κατοχές».

Σε ερώτηση για τον Μπριν Φορμπς και τα σουτ που έχασε καθώς επίσης και για το χειροκρότημα υποστήριξης του κόσμου προς τον Αμερικανό έπειτα από κάθε άστοχη επίθεση. «Δεν είναι μόνο ο Φορμπς αλλά αρκετοί παίκτες οι οποίοι έχουν ανάγκη την υποστήριξη του κόσμου. Αλλά πρέπει να κερδίσουμε την υποστήριξη και τη χρειαζόμαστε. Είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε. Να θυσιάζουμε τους εαυτούς μας σε κάθε παιχνίδι. Πάμε βήμα-βήμα για να τον κερδίσουμε. Πρέπει επίσης να παλεύουμε για την κάθε κατοχή».

Ο 49χρονος τεχνικός ρωτήθηκε επιμέρους για την άμυνα των τριών πρώτων δεκαλέπτων. «Νομίζω ότι η άμυνά μας ήταν κοντά σ’ αυτή που παίξαμε και με τον ΠΑΟΚ, ασχέτως του ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Βάζουμε νέους κανόνες κι αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη. Οι παίκτες θέλουν να παίξουν άμυνα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας γιατί είναι περιορισμένος ο αριθμός των προπονήσεων. Ως προπονητής, πάντα βλέπω τα άσχημα πράγματα με σκοπό τη βελτίωσή τους. Η ομάδα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση σ’ αυτόν τον τομέα και θα φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε. Βλέπω τη θέληση των παικτών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μου».

Σχετικά με τις προχωρημένες επαφές με τον Αμίν Νουά, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν θέλησε να πει κάτι συγκεκριμένο καθώς σημείωσε ότι… «δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Αν γίνει κι όταν γίνει κάτι επίσημο, τότε θα μπορώ να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε διάφορες κατευθύνσεις».