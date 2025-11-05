Ο Άρης ετοιμάζεται να ενισχυθεί με την απόκτηση του Αμίν Νουά, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές.

Ο Άρης είναι έτοιμος να κάνει την κίνησή του θέλοντας να ενισχυθεί με την απόκτηση του Αμίν Νουά.

Άλλωστε οι «κιτρινόμαυροι» μετά από τα άσχημα αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα, έψαχνε τρόπο να ενισχυθεί. Με τον Γάλλο φόργουορντ να αποτελεί τον εκλεκτό.

Ο 27χρονος έχει μακρά εμπειρία στην EuroLeague, όπου έχει αγωνιστεί με τη Βιλερμπάν και τη Φενέρμπαχτσε για τέσσερις σεζόν.

Με πέρασμα απ΄τα πρωταθλήματα του Ισραήλ (Χάποελ Χολόν), Ιταλίας (Ντερτόνα), Ισπανίας (Γρανάδα). Την περσινή σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Γρανάδα μέτρησε 16.1 πόντους σε 29 λεπτά, 6.5 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ, 1.3 κλεψίματα, 1.0 μπλοκ και 2.5 λάθη.