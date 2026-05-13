Σάκοτα για το ματς με τον Άρη: «Θα είμαστε αυτοί που πρέπει»

O Nτράγκαν Σάκοτα υποσχέθηκε πως η ΑΕΚ θα παρουσιαστεί όπως πρέπει στο ματς κόντρα στον Άρη (14/5, 19:00) στα playoffs της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ μετά την ήττα στον τελικό του BCL και τον πολύ σκληρό τρόπο που ήρθε, στρέφει την προσοχή της στη Stoiximan GBL, αφού κοντράρεται με τον Άρη (14/05, 19:00), στη SUNEL Arena στο Game 1 των προημιτελικών.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την αναμέτρηση και τόνισε πως η Ένωση θα είναι αυτή που πρέπει κόντρα στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

«Τελείωσε μία διοργάνωση, ξεκινάει μία άλλη. Είχαμε μερικές ημέρες στη διάθεσή μας για να επανέλθει η ομάδα, και σωματικά και νοητικά. Όλοι ξέρουν, ότι τα playoffs του Πρωταθλήματος έχουν μεγάλη σημασία. Θα παλέψουμε για να κρατήσουμε τουλάχιστον τη θέση, που καταλάβαμε στην κανονική περίοδο και να διεκδικήσουμε κατόπιν ό,τι μας αναλογεί.

Ο Άρης είναι ξεκούραστος και έχει σίγουρα πλεονέκτημα όσο αφορά στην ενέργεια. Όμως, επαναλαμβάνω… Γνωρίζουμε τη σημασία της αναμέτρησης και γι’ αυτό το λόγο θα είμαστε αυτοί, που πρέπει», ήταν τα λόγια του.