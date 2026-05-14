ΑΕΚ - Άρης: Πού θα δείτε την αναμέτρηση
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη (14/05, 19:00 LIVE από το Gazzetta) για το πρώτο μας των play-offs της Stoiximan GBL.
Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα καλείται να ξεπεράσει την πικρή ήττα από τη Ρίτας στον τελικό του Basketball Champions League, και να αντιδράσει κόντρα στους «κιτρινόμαυρους».
Στον αντίποδα η ομάδα της Θεσσαλονίκης, θα παραταχθεί χωρίς προβλήματα στη SUNEL Arena.
Δείτε ΕπίσηςΆρης: Πλήρης στον πρώτο αγώνα με την ΑΕΚ
Ο coach Σάκοτα δήλωσε ενόψει της αναμέτρησης: «Τελείωσε μία διοργάνωση, ξεκινάει μία άλλη. Είχαμε μερικές ημέρες στη διάθεσή μας για να επανέλθει η ομάδα, και σωματικά και νοητικά. Όλοι ξέρουν, ότι τα playoffs του Πρωταθλήματος έχουν μεγάλη σημασία. Θα παλέψουμε για να κρατήσουμε τουλάχιστον τη θέση, που καταλάβαμε στην κανονική περίοδο και να διεκδικήσουμε κατόπιν ό,τι μας αναλογεί.
Ο Άρης είναι ξεκούραστος και έχει σίγουρα πλεονέκτημα όσο αφορά στην ενέργεια. Όμως, επαναλαμβάνω… Γνωρίζουμε τη σημασία της αναμέτρησης και γι’ αυτό το λόγο θα είμαστε αυτοί, που πρέπει»
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.