ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται για το πρώτο ματς των play-offs της Stoiximan GBL, με τη σειρά να κρίνεται στις δύο νίκες για την πρόκριση στα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος.

Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα καλείται να ξεπεράσει την πικρή ήττα από τη Ρίτας στον τελικό του Basketball Champions League, και να αντιδράσει κόντρα στους «κιτρινόμαυρους».

Στον αντίποδα η ομάδα της Θεσσαλονίκης, θα παραταχθεί χωρίς προβλήματα στη SUNEL Arena.

Ο coach Σάκοτα δήλωσε ενόψει της αναμέτρησης: «Τελείωσε μία διοργάνωση, ξεκινάει μία άλλη. Είχαμε μερικές ημέρες στη διάθεσή μας για να επανέλθει η ομάδα, και σωματικά και νοητικά. Όλοι ξέρουν, ότι τα playoffs του Πρωταθλήματος έχουν μεγάλη σημασία. Θα παλέψουμε για να κρατήσουμε τουλάχιστον τη θέση, που καταλάβαμε στην κανονική περίοδο και να διεκδικήσουμε κατόπιν ό,τι μας αναλογεί.

Ο Άρης είναι ξεκούραστος και έχει σίγουρα πλεονέκτημα όσο αφορά στην ενέργεια. Όμως, επαναλαμβάνω… Γνωρίζουμε τη σημασία της αναμέτρησης και γι’ αυτό το λόγο θα είμαστε αυτοί, που πρέπει»

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.