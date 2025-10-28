Ο Πανιώνιος παρέμεινε για ακόμη ένα παιχνίδι μακριά από τη νίκη, έχοντας ηττηθεί από την Τρέντο με 91-87.

Ο Πανιώνιος υποδέχθηκε στη Γλυφάδα την Τρέντο και παρά τη μεγάλη προσπάθεια, το ντεμπούτο του Ηλία Ζούρου δε συνδυάστηκε με νίκη, αφού του σύνολο του Καντσελιέρι επικράτησε με 91-87.

Ο «ιστορικός» αγωνίστηκε χωρίς τους Λούντζη, Χαντς και Γουόλ, ωστόσο στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν καλύτερος. Στα τελευταία λεπτά όμως και συγκεκριμένα μετά τη διακοπή και τον τραυματισμό του ενός διαιτητή, οι Ιταλοί πήραν το «πάνω χέρι». Πλέον οι «κυανέρυθροι» έφτασαν στις οκτώ συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο 1-4 έπεσε ο Πανιώνιος ενώ η Τρέντο πήρε τη δεύτερη νίκη της και ανέβηκε στο 2-3

Πανιώνιος – Τρέντο: Ο αγώνας

Ο Πανιώνιος και η Τρέντο φάνηκαν να μπαίνουν με παρόμοιο ρυθμό στην αναμέτρηση, με τους γηπεδούχους να παίρνουν ένα μικρό προβάδισμα (11-5). Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο έβγαλαν αντίδραση και μείωσαν τη διαφορά, με τον «ιστορικό» όμως να παραμένει μπροστά με 19-17.

Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα της Νέας Σμύρνης συνέχισε να είναι ελαφρώς καλύτερη. Στα πέντε λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου βρισκόταν μπροστά με 31-27. Διατηρώντας παρόμοιο ρυθμό και φτάνοντας το επί μέρους στο 23-18, ο Πανιώνιος πήγε στα αποδυτήρια με το 42-35 υπέρ του.

Επιστρέφοντας στο παρκέ, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι καλοί επιθετικά, ωστόσο το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να περιορίσουν τη δημιουργία της ιταλικής ομάδας, έδωσε την ευκαιρία στην Τρέντο να συνεχίσει να ακολουθεί από κοντινή απόσταση. Προς το τέλος της περιόδου ωστόσο, ο Πανιώνιος μπόρεσε να ανεβάσει τη διαφορά και έφτασε στο 72-63.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Καντσελιέρι μπόρεσαν να βγάλουν ξανά απάντηση και με μεγάλα σουτ βρέθηκαν σε απόσταση απειλής. Στα πέντε λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά με 82-78 ενώ στα 4:45, ένας από τους διαιτητές (ο Τσέλικ) έπεσε στο παρκέ έχοντας χτυπήσει από τον Κρούζερ, με το παιχνίδι να συνεχίζεται με δύο διαιτητές.

Με την επιστροφή στη δράση, η Τρέντο βρήκε τρίποντο για το 82-81 και ο ρυθμός συνεχίστηκε από εκεί όπου είχε μείνει πριν τη διακοπή. Στα 2:50 πριν το τέλος οι Ιταλοί πέρασαν μπροστά με 85-84, με τον Μαγούγκμπε να κάνει με κάρφωμα το 87-84, ενώ απέμεναν 2 περίπου λεπτά.

Ο Γκίκας κράτησε ζωντανό τον Πανιώνιο με τρίποντο για το 87-87 αλλά ο Ντεβάντε Τζόουνς έκανε το 89-87. Ενώ απέμεναν 24 δευτερόλεπτα, ο Πανιώνιος έκανε το επιθετικό φάουλ και η κατοχή πέρασε στην Τρέντο. Οι Ιταλοί κέρδισαν βολές και ο Τζόουνς έστειλε το σκορ στο 91-87. Οι γηπεδούχοι δεν βρήκαν καλάθι και έτσι η Τρέντο πανηγύρισε μία δύσκολη νίκη με 91-87.

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 42-35, 72-63, 87-91

MVP: Ο Ντεβάντε Τζόουνς που τελείωσε με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ σημείωσε μερικά από τα πιο κρίσιμα καλάθια.

Καλύτερος ηττημένος: Ο Νέιτ Γουότσον πραγματοποίησε μία μεγάλη εμφάνιση έχονταας 20 πόντους (8/14 δίποντα, 4/5 βολές) ενώ είχε επίσης 6 ριμπάουθντ και 2 ασίστ σε 31;03 λεπτά εντός παρκέ.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Οι 21 ασίστ του Πανιωνίου αντί των 12 της Τρέντο.