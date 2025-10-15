EuroCup: Εκατοντάδες διαδηλωτές κατά του Ισραήλ πριν από το Μανρέσα-Χάποελ Ιερουσαλήμ!
Η αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup ανάμεσα στη Μανρέσα και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ εξελίχθηκε σε μεγάλη διαδήλωση από Ισπανούς φιλάθλους, οι οποίοι έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση κατά του Ισραήλ, ζητώντας πρόσφατα τον αποκλεισμό του από τις αθλητικές διοργανώσεις, όσο συνεχίζεται, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, η βαρβαρότητα στη Γάζα.
Υπό τον φόβο επεισοδίων, οι αναμετρήσεις των ισπανικών ομάδων με τις ισραηλινές διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Το ίδιο συνέβη και απόψε (15/10), καθώς οι εξέδρες του «Nou Congost» είναι άδειες. Παρ’ όλα αυτά, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο για να διαμαρτυρηθούν κατά του Ισραήλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες!
🗣️ ¡Los manifestantes se agolpan frente al Nou Congost, en contra del Manresa - Hapoel Jerusalem! #EuroLeague— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 15, 2025
ℹ️ Sin incidentes en los exteriores del pabellón.
📹 @JosepSoldado pic.twitter.com/HuCLlORwDX
