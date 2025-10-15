Εκατοντάδες διαδηλωτές κατά του Ισραήλ πριν από το Μανρέσα-Χάποελ Ιερουσαλήμ!

Η Μανρέσα υποδέχεται τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για το EuroCup, σε αναμέτρηση που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, υπό τον φόβο επεισοδίων. Έξω από το γήπεδο Nou Congost έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες διαδηλωτές, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό κατά του Ισραήλ.

Η αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup ανάμεσα στη Μανρέσα και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ εξελίχθηκε σε μεγάλη διαδήλωση από Ισπανούς φιλάθλους, οι οποίοι έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση κατά του Ισραήλ, ζητώντας πρόσφατα τον αποκλεισμό του από τις αθλητικές διοργανώσεις, όσο συνεχίζεται, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, η βαρβαρότητα στη Γάζα.

Υπό τον φόβο επεισοδίων, οι αναμετρήσεις των ισπανικών ομάδων με τις ισραηλινές διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Το ίδιο συνέβη και απόψε (15/10), καθώς οι εξέδρες του «Nou Congost» είναι άδειες. Παρ’ όλα αυτά, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο για να διαμαρτυρηθούν κατά του Ισραήλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες!