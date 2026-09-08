Οι επιλογές του Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ, για την πρεμιέρα της Legue Phase του Champions League. Εκτός αποστολής ο Στρακόσα, μέσα ο Μπρινιόλι.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League, στην οποία θα φιλοξενήσει τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα του Δικεφάλου.

Όπως αναμενόταν, ο Θωμάς Στρακόσα έμεινε εκτός αποστολής και τη θέση του στην εστία των πρωταθλητών Ελλάδας πήρε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, με τον Μάριο Μπαλαμώτη να είναι η εναλλακτική του για τον «άσο».

Από εκεί και πέρα στην άμυνα θα είναι οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Μαρίν - Βιτάλις δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τους Μάγερ - Κοϊτά ως ακραίους μεσοεπιθετικούς. Δίδυμο στην επίθεση οι Βάργκα - Γιόβιτς.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλις, Κοϊτά - Βάργκα, Γιόβιτς.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπαλαμώτης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Αριάγκα, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο, Ζίνι