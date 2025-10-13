Τενερίφη, Μανρέσα: Οι Ισπανοί δεν ανοίγουν τα γήπεδα τους στους Ισραηλινούς

Οι ισπανικές ομάδες θα «υποδεχτούν» τις ισραηλινές χωρίς κόσμο στο BCL και στο EuroCup για λόγους ασφαλείας.

Τενερίφη και Μανρέσα αγωνίζονται εναντίον των Μπνέι Χερζλίγια και Χάποελ Ιερουσαλήμ, αντίστοιχα, αυτή την εβδομάδα σε Basketball Champions League και EuroCup, και οι αγώνες θα γίνουν χωρίς κόσμο στην Ισπανία για λόγους ασφαλείας.

Οι Ισπανοί δεν είναι πρόθυμοι να ανοίξουν τα γήπεδά τους για τις ισραηλινές ομάδες, κάτι που φανέρωσε και η στάση της Μπαρτσελόνα, η οποία αρνήθηκε να δώσει το γήπεδό της στη Χάποελ Ιερουσαλήμ για να κάνει προπόνηση. Το περιβάλλον είναι εχθρικό, έτσι οι ομάδες δήλωσαν, σε κοινή απόφασή τους, ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν χωρίς κόσμο.

Και οι δύο αγώνες είχαν ήδη κηρυχθεί υψηλού κινδύνου από την Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας, δεδομένης της πιθανότητας διαδηλώσεων υποστήριξης του παλαιστινιακού λαού και καταδίκης του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι δύο σύλλογοι, σε δηλώσεις τους, εξηγούν ότι δεν είναι στη δική τους εξουσία να αποφασίσουν μονομερώς να μην διεξαγάγουν αυτούς τους αγώνες, επειδή αυτό θα συνιστούσε παραβίαση της σύμβασης, με επακόλουθο τον κίνδυνο πειθαρχικών και οικονομικών κυρώσεων, καθώς και αποβολής από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το ματς της Τενερίφης με τη Μπνέι Χερζλίγια για το BCL είναι προγραμματισμένο για τις 14/10 (22:00), ενώ η Μανρέσα υποδέχεται τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στις 15/10 (21:45) για το EuroCup.