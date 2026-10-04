Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την 20η σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις στα πρώτα παιχνίδια του με την Τενερίφη.

Τι κι αν διανύει την 20η σεζόν του στην ACB, ο Μαρσελίνιο Χουέρτας συνεχίζει να εντυπωσιάζει.

Ο 43χρονος γκαρντ ήταν ο MVP το βράδυ του Σαββάτου (03/10) στο ισπανικό ντέρμπι μεταξύ της Μάλαγα με την Τενερίφη και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.

Συνολικά ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 17 πόντους, 1 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 23:45 λεπτά συμμετοχής, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως έχει αρχίσει εντυπωσιακά τη σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα, αφού σε δύο ματς μέχρι στιγμής μετράει 14.5 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 5 ασίστ μ.ο.

Στα 43 του έχει ακόμα κίνητρο και αποδεικνύει πως ανήκει στο υψηλότερο επίπεδο.