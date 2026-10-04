Χουέρτας: Ξεκίνησε εντυπωσιακά την 20η σεζόν του στην ACB
Τι κι αν διανύει την 20η σεζόν του στην ACB, ο Μαρσελίνιο Χουέρτας συνεχίζει να εντυπωσιάζει.
Ο 43χρονος γκαρντ ήταν ο MVP το βράδυ του Σαββάτου (03/10) στο ισπανικό ντέρμπι μεταξύ της Μάλαγα με την Τενερίφη και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.
Συνολικά ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 17 πόντους, 1 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 23:45 λεπτά συμμετοχής, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.
Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως έχει αρχίσει εντυπωσιακά τη σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα, αφού σε δύο ματς μέχρι στιγμής μετράει 14.5 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 5 ασίστ μ.ο.
Στα 43 του έχει ακόμα κίνητρο και αποδεικνύει πως ανήκει στο υψηλότερο επίπεδο.
🫠 Haz lo que quieras, @Huertas09 📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa | @CB1939Canarias https://t.co/vxEbrRRByi— Liga Endesa (@ACBCOM) October 3, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.