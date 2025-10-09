Σιάο: «Δεν έχω ξαναδεί τόσο αφοσιωμένους οπαδούς, ευγνώμων για την υποδοχή»

O ιδιοκτήτης του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο αποθέωσε τους φιλάθλους της ομάδας του μέσω ανάρτησης.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο έζησε μια ονειρική βραδιά στο Αλεξάνδρειο κι αυτό υποδηλώνουν οι αντιδράσεις του καθώς ο ιδιοκτήτης του επενδυτικού ομίλου στον οποίον ανήκει η ΚΑΕ Άρης αποθεώθηκε αλλά και… αποθέωσε τους φίλους της ομάδας που βρίσκονται στο Αλεξάνδρειο.

Μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης, πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες του τη νίκη επί του Αμβούργου με 98-76. Ο Σιάο φαίνεται πως δεν θα ξεχάσει το βράδυ της Τετάρτης και με ανάρτηση του ευχάριστησε τον κόσμο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

«Η σεζόν μόλις ξεκίνησε και η ενέργεια ήταν τρελή. Δεν έχω ξαναδεί τόσο αφοσιωμένους οπαδούς!!! Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τη θερμή υποδοχή. Όλοι το κάνατε να αισθάνεται σαν το σπίτι σας. Έτοιμοι για αυτό που μας περιμένει», ανέφερε.