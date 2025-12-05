Η ΚΑΕ Άρης, ήρθε σε συμφωνία με τη Φανή Χαλκιά για να αναλάβει ως σύμβουλος διοίκησης της ομάδας.

Η Φανή Χαλκιά ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Άρης ως η καινούργια σύμβουλος διοίκησης του συλλόγου.

Η χρυσή ολυμπιονίκης της Αθήνας στα 400μ μετ’ εμποδίων, θα έχει την αρμοδιότητα, όσον αφορά τα θέματα χορηγιών και συνεργασιών.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, συνεχίζει να ενισχύει με σημαντικές προσθήκες τον σύλλογο και τη διοίκηση, με ανθρώπους που έχουν σχέση με τον αθλητισμό.

Ο Νίκος Ζήσης μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ΚΑΕ, καλωσόρισαν την Φανή Χαλκιά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την Φανή Χαλκιά ως Σύμβουλος Διοίκησης της εταιρείας.

Η γνωστή παγκοσμίως χρυσή Ολυμπιονίκης της Αθήνας, ενισχύει το επιτελείο της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, με εξειδίκευση σε θέματα χορηγιών και συνεργασιών.

Η Φανή Χαλκιά γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1979 και είναι μία από τις παγκόσμιες μορφές του στίβου, με κορωνίδα την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (400μ. εμπόδια).

Την καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΑΡΗ Betsson».

