EuroCup: Η βαθμολογία στους ομίλους του Άρη και του Πανιωνίου μετά τη δεύτερη αγωνιστική
Ο Άρης, σε ένα παιχνίδι με τρομερή ατμόσφαιρα όπου δημιούργησαν οι χιλιάδες φίλοι του, μπόρεσε να πάρει τη νίκη επί του Αμβούργου μέσα στη Θεσσαλονίκη με σκορ 98-76.
Με αυτόν τρόπο πλέον οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στη δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου και ετοιμάζονται για τον αγώνα της τρίτης αγωνιστικής με αντίπαλο την Τσεντεβίτα.
Από την πλευρά του, ο Πανιώνιος την Τρίτη (7/10) δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ουλμ, έχοντας ηττηθεί με 103-96. Επόμενος αντίπαλος η Μπουργκ στη Γλυφάδα. Δείτε τη βαθμολογία του EuroCup.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Τετάρτη 7/10
- Νεπτούνας - Κλουζ 102-107
- Ουλμ - Πανιώνιος 103-96
- Μπεσίκτας - Λόντον Λάιονς 99-73
Πέμπτη 8/10
- Μπαχτσεσεχίρ - Βενέτσι 93-74
- Κέμνιτζ - Λιετκαμπέλις 86-67
- Άρης - Αμβούργο 98-76
- Μπουργκ - Τουρκ Τέλεκομ 88-80
- Χάποελ Ιερουσαλήμ - Τσεντεβίτα 84-99
- Μπούντουτσνοστ - Τρέντο 96-107
- Μανρέσα - Σλασκ 74-62
Βαθμολογία
Όμιλος Άρη
- Μπαχτσεσεχίρ 2-0
- Άρης 2-0
- Τσεντεβίτα 2-0
- Μανρέσα 1-1
- Χάποελ Ιερουσαλήμ 1-1
- Σλασκ 1-1
- Κλουζ 1-1
- Νεπτούνας 0-2
- Βενέτσια 0-2
- Αμβούργο 0-2
Όμιλος Πανιωνίου
Μπουργκ 2-0
- Ουλμ 2-0
- Μπεσίκτας 1-1
- Κέμνιτζ 1-1
- Μπούντουτσνοστ 1-1
- Πανιώνιος 1-1
- Λιετκαμπέλις 1-1
- Τρέντο 1-1
- Τουρκ Τέλεκομ 0-2
- Λόντον Λάιονς 0-2
