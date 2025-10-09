Δείτε τη βαθμολογική κατάταξη των ομίλων του EuroCup μετά τη νίκη του Άρη.

Ο Άρης, σε ένα παιχνίδι με τρομερή ατμόσφαιρα όπου δημιούργησαν οι χιλιάδες φίλοι του, μπόρεσε να πάρει τη νίκη επί του Αμβούργου μέσα στη Θεσσαλονίκη με σκορ 98-76.

Με αυτόν τρόπο πλέον οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στη δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου και ετοιμάζονται για τον αγώνα της τρίτης αγωνιστικής με αντίπαλο την Τσεντεβίτα.

Από την πλευρά του, ο Πανιώνιος την Τρίτη (7/10) δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ουλμ, έχοντας ηττηθεί με 103-96. Επόμενος αντίπαλος η Μπουργκ στη Γλυφάδα. Δείτε τη βαθμολογία του EuroCup.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Τετάρτη 7/10

Νεπτούνας - Κλουζ 102-107

Ουλμ - Πανιώνιος 103-96

Μπεσίκτας - Λόντον Λάιονς 99-73

Πέμπτη 8/10

Μπαχτσεσεχίρ - Βενέτσι 93-74

Κέμνιτζ - Λιετκαμπέλις 86-67

Άρης - Αμβούργο 98-76

Μπουργκ - Τουρκ Τέλεκομ 88-80

Χάποελ Ιερουσαλήμ - Τσεντεβίτα 84-99

Μπούντουτσνοστ - Τρέντο 96-107

Μανρέσα - Σλασκ 74-62

Βαθμολογία

Όμιλος Άρη

Μπαχτσεσεχίρ 2-0 Άρης 2-0 Τσεντεβίτα 2-0 Μανρέσα 1-1 Χάποελ Ιερουσαλήμ 1-1 Σλασκ 1-1 Κλουζ 1-1 Νεπτούνας 0-2 Βενέτσια 0-2 Αμβούργο 0-2

Όμιλος Πανιωνίου